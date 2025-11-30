Biệt thự như resort của Hồ Tịnh: Nhà trong mơ giữa rừng nhiệt đới, chồng giàu lại chiều vợ hết mức

Nhắc đến Hồ Tịnh, nhiều người vẫn còn nhớ cô gái dịu dàng năm nào trong Hiếu Trang Bí Sử. Sau khi kết hôn với ông xã là doanh nhân người Malaysia, cô gần như "ẩn mình" khỏi showbiz, thỉnh thoảng xuất hiện lại khiến dân mạng choáng váng vì nhan sắc không tuổi và cuộc sống xa hoa. Đến khi chương trình Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ 2025 phát sóng, khán giả mới thực sự được "tham quan" căn nhà trong mơ của Hồ Tịnh.

Đó không chỉ là một căn biệt thự, mà giống một khu nghỉ dưỡng riêng, cây cối xanh rì, hành lang dài tưởng như vô tận, phòng ốc rộng thênh thang, mỗi góc đều có thể chụp được ảnh đẹp. Nhưng phía sau những bức tường gỗ, những khoảng sân rợp bóng cây ấy còn là câu chuyện về hạnh phúc của một người phụ nữ: Được sống trong không gian mình yêu, được chồng tôn trọng, được gia đình chồng nâng niu. Nhà đẹp là một chuyện, cảm giác bình yên khi trở về mỗi tối mới là điều làm chị em "ghen tị" nhất.

Biệt thự như resort giữa rừng cây: Bước vào là quên luôn mình đang ở nhà riêng

Trong chương trình, ngay cảnh mở cửa nhà Hồ Tịnh đã đủ khiến người xem á khẩu. Thay vì cổng sắt, tường bê tông, trước mắt là một khu vườn rộng đến mức người ta đùa rằng "đi từ cổng vào phòng khách mất… 10 phút". Cây cối mọc um tùm theo phong cách rừng nhiệt đới, có cả những cây ăn trái như sầu riêng, xung quanh là mảng xanh dày đặc tạo cảm giác mát mẻ, yên tĩnh. Nếu không nói, nhiều người sẽ tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng ở đảo hoặc một resort trong rừng, chứ khó tin là nhà riêng của một gia đình. Trên lối đi, ghế gỗ, ghế mây, ghế nằm ngoài trời được đặt rải rác.

Chỉ cần ngồi xuống, giơ máy lên là có ngay một bức ảnh chuẩn phong cách "nghỉ dưỡng sang chảnh" đăng mạng xã hội. Đi dạo trong vườn, dắt chó đi bộ cũng giống như… trekking thu nhỏ, vừa vận động, vừa hít thở không khí trong lành. Với một người phụ nữ đã ngoài 40 như Hồ Tịnh, việc sở hữu một không gian sống nhiều cây, nhiều nắng, nhiều khoảng trống để di chuyển mỗi ngày chính là bí quyết giữ sức khỏe và vóc dáng, chứ không chỉ là phô trương độ giàu có.

Bước vào bên trong, cảm giác "resort" vẫn tiếp tục nhưng theo một cách ấm cúng hơn. Khung cửa, bệ cửa, nhiều mảng tường được ốp gỗ, kết hợp với tường đá thô, tạo nên phong cách rất gần gũi, mộc mạc mà vẫn sang. Phòng khách, phòng đọc sách, hành lang đều dùng nhiều đồ gỗ thật, màu trầm, bề mặt được chăm chút bóng đẹp. Nhìn qua màn hình, người xem cũng có thể cảm nhận được sự chắc chắn, bền bỉ của những món đồ này đúng kiểu nhà có điều kiện nhưng không chạy theo đồ "hào nhoáng", mà đầu tư vào thứ dùng được lâu, càng dùng càng có giá trị.

Nội thất đắt đỏ nhưng không phô trương, nhà rộng mà vẫn có "hơi người"

Không gian sống của Hồ Tịnh được ưa chuộng vì dù rộng, dù giàu nhưng vẫn thấy ấm. Phòng khách đầy đủ sofa, bàn trà, kệ tivi nhưng không quá nhiều đồ trang trí rối mắt. Tông màu chủ đạo là nâu gỗ, kem, trắng, thêm một vài điểm nhấn là gối ôm, thảm, rèm cửa, tất cả tạo nên tổng thể dễ chịu. Ở phòng làm việc và phòng đọc, nhiều món đồ cổ, bình gốm, vật trang trí tinh xảo được trưng bày.

Theo chia sẻ từ chương trình, có món trị giá bằng cả một căn nhà bình thường. Thế nhưng cách sắp đặt lại không "khoe của", mỗi món có chỗ đứng của riêng mình, vừa tôn lên vẻ đẹp của nội thất gỗ, vừa kể câu chuyện về sở thích của chủ nhân. Thậm chí phòng gym trong nhà cũng được lót sàn gỗ riêng, thiết kế không thua kém phòng tập chuyên nghiệp. Hồ Tịnh từng đùa rằng ông xã tự "test" chất lượng bằng cách tập đến mức… mỏi chân, nhưng đổi lại là một không gian tập luyện thoải mái, sạch, đẹp ngay trong nhà.

Nhà bếp, phòng ăn và phòng thay đồ lại là nơi khiến chị em "trụy tim" nhất. Bàn ăn dài như bàn tiệc, đủ chỗ cho cả gia đình lớn, bạn bè đến dự party. Tủ bếp dài, mặt bếp rộng, ánh sáng tràn vào khiến căn bếp như một studio nấu ăn. Nhìn cách Hồ Tịnh đứng nấu ăn, trò chuyện, vừa nấu vừa cười là hiểu vì sao cô yêu căn bếp này: Đó là nơi người phụ nữ được chủ động, sáng tạo, chăm sóc gia đình theo cách mình muốn. Phòng thay đồ thì rộng như một cửa hàng thời trang, quần áo, túi xách, giày dép được sắp xếp theo khu vực, có gương lớn, có ánh sáng tốt nhìn là biết chủ nhân là người rất yêu cái đẹp nhưng vẫn giữ nếp sống gọn gàng, ngăn nắp.

Không gian sống sang – ấm nhờ một người chồng biết "lùi lại phía sau"

Phần khiến khán giả xúc động không kém cảnh đẹp của căn nhà, chính là cách ông xã của Hồ Tịnh đối xử với cô. Trên truyền hình, anh không ngại xưng là "chồng của Hồ Tịnh", sẵn sàng quỳ xuống để chụp ảnh đẹp cho vợ, sẵn sàng nhận mình là người "sợ vợ" theo nghĩa dễ thương, chiều vợ, nhường nhịn vợ. Có thời gian anh còn đi phẫu thuật cắt amidan để đỡ ngáy, giúp Hồ Tịnh ngủ ngon hơn. Đó là những chi tiết rất đời thường, nhưng lại là "đỉnh cao" của sự lãng mạn thay vì tặng quà đắt đỏ cho có, anh chọn thay đổi bản thân để mang lại sự thoải mái cho người mình yêu.

Anh cũng không bắt vợ phải bỏ nghề để ở nhà làm "phu nhân hào môn", ngược lại luôn tôn trọng công việc và lựa chọn của cô. Khi Hồ Tịnh quay trở lại màn ảnh và được khen ngợi với những vai diễn mới, tham gia các chương trình giải trí, ông xã xuất hiện với vai trò hậu phương, cổ vũ chứ không kiểm soát. Cách anh đón bố mẹ vợ sang sống cùng, chuẩn bị người hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho họ, nhớ từng ngày sinh nhật, từng chi tiết nhỏ… khiến mối quan hệ gia đình thêm êm ấm. Ngay cả mẹ chồng cũng dùng ảnh Hồ Tịnh làm màn hình điện thoại, gặp con dâu là ôm, là khen "con dâu của tôi hoàn hảo".

Một ngôi nhà có thể đẹp nhờ tiền, nhưng có "hơi ấm" hay không lại nằm ở cách những người trong đó đối xử với nhau mỗi ngày. Căn biệt thự của Hồ Tịnh vì thế không chỉ đẹp về kiến trúc, nội thất, mà còn đẹp vì đó là nơi cô được yêu thương, được tôn trọng, được là chính mình.

Nhìn ngôi nhà của Hồ Tịnh, nhiều người sẽ thấy "thèm". Nhưng nếu gạt lớp hào nhoáng sang một bên, điều đáng học nhất lại là cảm hứng sống mà căn nhà gợi ra. Không phải ai cũng có vườn rộng như rừng, có phòng thay đồ lớn như cửa hàng, nhưng ai cũng có thể cố gắng tạo cho mình một góc nhỏ với nhiều ánh sáng, một chậu cây xanh, một chiếc ghế êm, một căn bếp sạch sẽ để nấu món mình thích, một chiếc bàn ăn để cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Cũng không phải ai cũng gặp được người chồng siêu giàu, nhưng ai cũng có quyền kỳ vọng vào một người bạn đời tôn trọng mình, sẵn sàng lắng nghe và cùng mình xây dựng một "tổ ấm", chứ không chỉ là một "căn nhà".

Cuối cùng, điều mà câu chuyện của Hồ Tịnh nhắc nhở chúng ta là hạnh phúc không chỉ nằm ở diện tích và giá trị căn nhà, mà nằm ở cảm giác khi bạn mở cửa bước vào, có ai đó chờ, có mùi cơm, có tiếng cười, có một góc nhỏ là "của mình". Nhà trong mơ, đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế.