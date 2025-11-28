Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biệt thự 340m² của diễn viên gia thế "khủng" nhất nhì showbiz

28-11-2025 - 17:42 PM | Lifestyle

Cơ ngơi này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mã Bá Khiên (1996) là nam diễn viên Hoa Ngữ được khán giả chú ý với vai Tang Diên trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Ngoài vẻ điển trai và khả năng diễn xuất được đánh giá cao, anh còn gây ấn tượng nhờ gia thế thuộc hàng khủng của Cbiz. Bố mẹ Mã Bá Khiên đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trong đó bố anh là kiến trúc sư danh tiếng và từng trở thành hiệu trưởng người Trung Quốc đầu tiên của Trường Kiến trúc, Đại học Nam California vào năm 2006. Từ nhỏ, Mã Bá Khiên đã sớm thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, yêu thích giày hiệu và siêu xe. Dù xuất thân cậu ấm, anh vẫn được đánh giá là người hài hước, hòa đồng và hết mình với công việc.

Không chỉ sở hữu gia thế đáng ngưỡng mộ, cơ ngơi của gia đình Mã Bá Khiên cũng khiến nhiều người trầm trồ nhờ sự hoành tráng và độc đáo trong thiết kế, thể hiện rõ phong cách sống giàu có và gu thẩm mỹ sang xịn.

Theo Sohu, không gian sống của gia đình Mã Bá Khiên tọa lạc tại khu nhà giàu ở Los Angeles, Mỹ. Cơ ngơi này rộng 340m², nằm trên sườn đồi, khiến nhiều người liên tưởng tới một bảo tàng hơn là nơi ở thông thường. Mã Bá Khiên từng tiết lộ rằng, kiến trúc của căn nhà lấy cảm hứng từ vũ trụ, đến mức một người hàng xóm từng đùa rằng gia đình anh trông như "người ngoài hành tinh". Thêm vào đó, bố của Mã Bá Khiên còn mang 1 bức tượng phi hành gia NASA về trưng bày trong khuôn viên, càng khiến cơ ngơi giống như tàu vũ trụ đang hạ cánh trên khu đất rộng. Bao quanh căn nhà là thiên nhiên xanh mát, trong khi bên trong, không gian nội thất lại cực kỳ sang trọng, chi tiết nào cũng toát vẻ xa hoa và giàu có.

Ngôi nhà của gia đình Mã Bá Khiên lấy cảm hứng từ vũ trụ, tọa lạc tại khu nhà giàu ở Los Angeles

Toàn cảnh cơ ngơi trong khu đất rộng rãi, kiến trúc vô cùng độc đáo

Bức tượng phi hành gia NASA được trưng bày trong khuôn viên nhà

Không gian bên trong được nhận xét giống như viện bảo tàng

Nhiều món nội thất trong nhà có giá đắt đỏ, thể hiện rõ mức độ giàu có thuộc hàng top của nam diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

