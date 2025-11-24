Khách Tây lặng lẽ xếp từng chiếc túi nilon, từng miếng rau của hộp cơm cứu trợ

Giữa những ngày miền Trung oằn mình vì đợt lũ lịch sử vừa qua, tại một bếp ăn 0 đồng nằm ở khu vực Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), sự xuất hiện của 2 tình nguyện viên là khách Tây đã khiến nhiều người chú ý. Họ không nói nhiều, càng không tỏ ra ngại ngùng trước công việc bếp núc vốn xa lạ. Chỉ đơn giản là hòa vào dòng người đang tất bật chuẩn bị từng suất cơm nóng để gửi đến bà con vùng lũ.

2 vị khách Tây có mặt tại bếp ăn 0 đồng để giúp đỡ

Người đàn ông đứng ở một góc bàn, kiên nhẫn xếp từng chiếc túi nilon. Anh làm phồng rồi xếp hộp cơm ngay ngắn vào bên trong, cẩn trọng buộc lại. Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy với rất nhiều hộp cơm, như thể đây là công việc quen thuộc của mình.

Cạnh đó, người phụ nữ đeo găng tay, nhẹ nhàng chia rau, thịt vào từng hộp cơm. Thỉnh thoảng, chị mỉm cười khi ai đó hướng dẫn thêm cách chia khẩu phần. Cả hai đều chăm chú, liên tục làm việc trong tiếng xoong nồi lách cách, tiếng gọi nhau í ới của các tình nguyện viên.

Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon - người đang có mặt tại bếp ăn và ghi lại khoảnh khắc này - cho biết đoàn của anh cùng các bạn trẻ, hội nhóm thiện nguyện và người dân địa phương đang hoạt động liên tục tại đây để hỗ trợ bà con sau lũ. Giữa không khí khẩn trương ấy, hình ảnh 2 vị khách Tây góp sức đã khiến mọi người ngạc nhiên rồi nhanh chóng xúc động.

Dân mạng khi xem đoạn video Vĩnh chia sẻ đã để lại hàng loạt bình luận ấm lòng:

- "Không cần chung ngôn ngữ, chỉ cần chung trái tim."

- "Biết ơn vì những điều nhỏ nhoi. Trong 100 video tôi thấy, có đến 99 video tích cực như vậy. Chúc bà con bình an."

- "Không cần hiểu ngôn ngữ bản địa. Chỉ cần một tấm lòng, một trái tim, chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm sáng ấm áp."

- "Sao dễ thương vậy trời."

Ai cũng cảm thấy ấm áp trước khung cảnh này

Trong những ngày đoàn cứu trợ di chuyển qua nhiều huyện của Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) để mang lương thực đến tay bà con, bếp ăn 0 đồng này là điểm tập kết quan trọng. Hàng trăm suất cơm nóng được chuẩn bị mỗi ngày. Và hình ảnh 2 vị khách Tây lặng lẽ góp sức đã trở thành một điểm sáng đặc biệt - nhỏ bé nhưng khiến trái tim nhiều người ấm lên.

Bằng cách này hay cách khác, ở mọi miền đất nước, người Việt và những người bạn quốc tế đều đang hướng về đồng bào vùng lũ. Không cần ngôn ngữ chung, không cần lời hứa hẹn lớn lao, chỉ cần một tấm lòng và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế lại khiến chúng ta tin hơn vào sự tử tế giữa cuộc đời.

(Nguồn: Vĩnh Thích Ăn Ngon)