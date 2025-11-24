Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gửi công văn hoả tốc đề xuất hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung

Hôm nay (24/11), Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tiếp nối gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi đã công bố ngày 01/10/2025, nâng tổng mức đóng góp của Vingroup lên 1.000 tỷ đồng.

Ngay trong đợt bão Bualoi, Tập đoàn Vingroup – thông qua Quỹ Thiện Tâm – đã khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ. Sau gần 2 tháng, hơn 350/500 tỷ đồng đã được giải ngân trực tiếp tới người dân tại 25 tỉnh, thành, ưu tiên các hộ dân thuộc nhóm đối tượng khẩn cấp.

Tập đoàn Vingroup – thông qua Quỹ Thiện Tâm đã đi khảo sát thực tế để kịp thời hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Mức hỗ trợ lớn nhất thuộc về một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề gồm: Hà Tĩnh (136,7 tỷ đồng), Nghệ An (61,6 tỷ đồng), Ninh Bình (19,39 tỷ đồng), Thái Nguyên (21,28 tỷ đồng), Gia Lai (15,5 tỷ đồng), Đắk Lắk (13,74 tỷ đồng), Thanh Hóa (13,52 tỷ đồng), Đà Nẵng (9,92 tỷ đồng), Cao Bằng (9,67 tỷ đồng), Thừa Thiên Huế (6,93 tỷ đồng)…

150 tỷ đồng còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân cho các tỉnh trong quá trình xây dựng và tái thiết các công trình dân sinh thiết yếu đang được chính quyền các tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Các tỉnh dự kiến sẽ được tái thiết gồm: Hà Tĩnh (30 tỷ đồng), Nghệ An (17 tỷ đồng), Lào Cai (15 tỷ đồng), Tuyên Quang (37 tỷ đồng), Thái Nguyên (15 tỷ đồng), Cao Bằng (5,5 tỷ đồng), Phú Thọ (6 tỷ đồng), Lai Châu (5 tỷ đồng), Sơn La (15 tỷ đồng), Quảng Trị (4,5 tỷ đồng).

Đại diện Quỹ Thiện Tâm chia sẻ với bà con Ninh Bình sau mất mát, thiệt hại của cơn bão số 10.

Do thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ mới ở miền Trung, Tập đoàn Vingroup quyết định kích hoạt gói hỗ trợ thứ 2, giữ nguyên tiêu chí Kịp thời - Đúng đối tượng - Minh bạch như đợt 1. Dự kiến, gói 500 tỷ mới sẽ được phân bổ để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tại Đắk Lắk là 200 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng.

Gói 500 tỷ đồng của đợt 2 sẽ tiếp tục tập trung vào các nhóm đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích: Số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích

- Các gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn: Số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ

- Các gia đình có nhà ở bị hư hỏng mức 50% trở lên thuộc đối tượng Người có công với cách mạng; Hộ nghèo/cận nghèo; Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gồm: không có thu nhập, đơn thân nuôi con nhỏ, người già neo đơn, gia đình có người ốm đau bệnh tật hiểm nghèo, trẻ mồ côi dưới 16 tuổi, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, gia đình có người khuyết tật): số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ

Quỹ Thiện Tâm thành lập các đội phản ứng nhanh của cán bộ, nhân viên Vingroup xuống hiện trường, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các tỉnh nhanh chóng tiếp cận các vùng, đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại, Quỹ Thiện Tâm cũng sẽ hỗ trợ tái thiết cơ sở vật chất cho các trường học để nhanh chóng ổn định hoạt động và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em học sinh... Đồng thời xem xét hỗ trợ sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu (cầu cống, đường giao thông, nước sạch...) đã hư hỏng nặng ở các khu vực khó khăn, miền núi chưa có kinh phí.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Nhìn những mái nhà đổ sập, những mất mát của người dân sau thiên tai, chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là tiếp thêm niềm tin để bà con đứng dậy. Với tinh thần nhất quán - không một người Vingroup nào đứng ngoài nỗi đau của đồng bào – chúng tôi triển khai đợt hỗ trợ thứ hai với mong muốn góp phần giúp miền Trung gượng dậy sớm nhất có thể. Đây cũng là lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay để không ai bị bỏ lại trong hoạn nạn.”

Trong nhiều năm qua, Vingroup luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hỗ trợ cộng đồng: hơn 30.000 tỷ đồng đã được dành cho các chương trình thiện nguyện; tiên phong hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19; cứu trợ thiên tai quy mô lớn (riêng năm 2024, bão Yagi: 250 tỷ đồng); cùng nhiều chương trình Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội, Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp bền vững trên toàn quốc.

Việc liên tiếp triển khai hai gói cứu trợ quy mô lớn trong thời gian ngắn cho thấy tinh thần sẻ chia, kiên trì phụng sự, trách nhiệm xã hội tiên phong và sứ mệnh nhất quán “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Vingroup tin rằng mỗi sự hỗ trợ kịp thời đều mang giá trị thiết thực, góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai.