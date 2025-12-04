Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”

04-12-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”

Khách Tây có trải nghiệm "khó quên" khi thử một thức uống đặc sản Việt Nam.

Mới đây, tài khoản TikTok của một hướng dẫn viên đã chia sẻ video ghi lại hình ảnh khách du lịch Tây uống cà phê Việt. Những khách du lịch này bày tỏ sự hài lòng và bộc lộc biểu cảm thích thú khi thử loại đồ uống nổi tiếng của Việt Nam. Đáng chú ý, hướng dẫn viên phải “cảnh báo” một vị khách cần uống chậm, từ từ thưởng thức để tránh tác dụng phụ của cà phê có thể khiến “tim đập, tay run”. "Các bác uống cà phê Việt Nam mà cứ ừng ực như thế này đừng hỏi sao tim đập, tay run", nam hướng dẫn viên chia sẻ dòng trạng thái hài hước.

Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”- Ảnh 1.

Khách Tây uống cà phê "ừng ực" khiến nam hướng dẫn viên phải cảnh báo (Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Đoạn video này nhanh chóng nhận được lượt tương tác “khủng” khi hút gần 800.000 lượt xem và hơn 20.000 lượt thích chỉ sau một thời gian ngắn. Nhiều tài khoản để lại bình luận gây chú ý: “Say cà phê quá đáng sợ, anh hướng dẫn viên cảnh báo như vậy là đúng”, “Uống cà phê nhanh là tim đập nhanh, cơ thể lâng lâng ngay”, “Cà phê phin Việt Nam đậm đà, được nhiều bạn người nước ngoài của mình khen lắm”, “Uống vài ngụm từ từ thôi, mình hay uống cà phê mà uống nhanh là cũng mệt lắm” ...

Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”- Ảnh 2.
Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”- Ảnh 3.


Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”- Ảnh 4.

Biểu cảm thích thú của khách Tây khi uống cà phê Việt (Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Cà phê là một trong những thức uống đặc sản mà nhiều khách du lịch muốn thử khi đến Việt Nam. Từ cà phê đen, cà phê sữa đá đến cà phê trứng, bạc xỉu đều nhận được những lời khen về hương vị, đặc biệt là độ đậm đà của loại đồ uống này. Thậm chí một vị khách Tây tiết lộ có thể uống tới 5 ly cà phê Việt mỗi ngày.

Gần 800.000 người xem khách Tây làm một 1 việc, hướng dẫn viên cảnh báo: “Đừng hỏi vì sao tim đập, tay run”- Ảnh 5.

Hương vị đậm đà của cà phê Việt khiến nhiều khách du lịch bất ngờ

Đầu năm 2025, chuyên trang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas đã công bố danh sách 63 loại cà phê ngon nhất thế giới. Trong đó, chuyên trang này điểm tên cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và sữa chua cà phê của Việt Nam.

Taste Atlas mô tả cà phê đá Việt Nam là thức uống bao gồm cà phê Robusta đậm đà, sữa đặc và đá. Cà phê trứng và sữa chua cà phê được mô tả là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê với các nguyên liệu khác như lòng đỏ trứng, sữa đặc, sữa chua… tạo nên hương vị đặc trưng.

Kim Linh

