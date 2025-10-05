Từ số vốn hơn 3,7 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi sở hữu gần 1.300 BĐS cho thuê sau 7 năm: Bí quyết xoay tiền mua nhà khiến ai cũng phải nể

Năm 21 tuổi, Abraham Anderson, ở Mỹ, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi mua được tòa nhà chung cư đầu tiên gồm 20 căn hộ. Thời điểm ấy, anh vẫn thường bị các đại lý bất động sản xem nhẹ.

“Mỗi lần tôi dừng xe để xem nhà, họ lại tỏ vẻ chán nản, như thể đang lãng phí thời gian cho tôi vậy”, Anderson kể lại. Để chứng minh năng lực tài chính của mình, Anderson luôn mang theo giấy tờ xác nhận ngân hàng đã chấp thuận trước khoản vay tương ứng với giá trị bất động sản.

Ở tuổi 26, Anderson sở hữu gần 1.300 căn hộ cho thuê theo hồ sơ bất động sản công được Insider kiểm chứng. Danh mục tài sản của anh gồm căn hộ, nhà ở đơn lẻ, nhà di động và một vài bất động sản bỏ trống.

Từ nhân viên bán bảo hiểm đến nhà đầu tư BĐS

Abraham Anderson chưa từng học đại học hay có chuyên môn về bất động sản. Anh bắt đầu bán bảo hiểm từ năm 18 tuổi và sống bằng tiền hoa hồng. “Công việc này không giới hạn thu nhập theo giờ, và cũng chẳng phụ thuộc vào độ tuổi của tôi,” anh nói.

Theo Insider, trong năm đầu tiên làm ở đại lý bảo hiểm, Anderson kiếm được 143.000 USD (hơn 3,7 tỷ đồng). Anh sống tiết kiệm bằng cách ở cùng gia đình và cắt giảm tối đa chi tiêu. Khi đi xa chốt hợp đồng, anh thường ngủ trong xe thay vì thuê khách sạn, bữa sáng của anh chỉ là ổ bánh mì mua ở Walmart.

“Những hy sinh đó không dễ chịu, nhưng phần thưởng hoàn toàn xứng đáng,” anh chia sẻ.

Nhờ khoản tiết kiệm tích lũy, Anderson bắt đầu theo đuổi mục tiêu tự do tài chính. Năm 19 tuổi, anh dùng số tiền này để mua đất và xây dựng 4 căn hộ đầu tiên. Đây là nền tảng cho danh mục đầu tư hơn 1.000 căn sau này, được mở rộng nhờ các mối quan hệ và chiến lược vay vốn khôn ngoan.

Với 56.000 USD (hơn 1,4 tỷ đồng) tiết kiệm, Anderson tìm mua một mảnh đất ở Cleveland, Tennessee. Bố của bạn anh, vốn là nhà thầu, đã giúp anh xây dựng công trình.

Để có thêm vốn, Anderson nộp đơn vay tại một ngân hàng địa phương nhỏ. Ở tuổi 21, Anderson chưa có nhiều thu nhập nên việc ngân hàng duyệt hồ sơ vay vốn của anh vốn là điều không dễ. Anderson đã chọn cách khéo léo đó là nhờ nhà thầu giới thiệu tới ngân hàng quen, nơi anh có thể trực tiếp trao đổi với người ra quyết định.

Không có tờ khai thuế để chứng minh thu nhập, Anderson nộp một “hồ sơ tín dụng” gồm bằng khen bán hàng, sao kê ngân hàng, điểm tín dụng và kế hoạch kinh doanh chi tiết.

“Các khoản vay thương mại linh hoạt hơn nhiều so với vay nhà ở. Nếu bạn có kế hoạch rõ ràng và tạo được niềm tin, họ sẽ hợp tác,” anh chia sẻ.

Khoản vay 300.000 USD (hơn 7,9 tỷ đồng) được giải ngân từng phần, với lãi suất 5%. Sau khi công trình hoàn thiện, Anderson bán lại cho người khác và thu về lợi nhuận ròng 74.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng). Dù thành công song Anderson thừa nhận đây không phải con đường dễ cho người mới bắt đầu, bởi lợi nhuận không quá cao và đòi hỏi nhiều công sức.

Mở rộng danh mục, hướng đến tự do tài chính

Trong khi vẫn làm công việc bán bảo hiểm, Anderson tiếp tục tiết kiệm được thêm 150.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng). Anh dùng tiền này đầu tư vào một bất động sản đa năng ở Sevierville, Tennessee, vừa làm nơi ở, vừa làm văn phòng. Dù không sinh lời, tài sản này giúp anh có thêm thế chấp để mua bất động sản tiếp theo. Đây cũng là bước ngoặt giúp chàng trai này đạt tự do tài chính.

Sau đó, Anderson quyết định mua bất động sản có từ 5 căn hộ trở lên để được xếp loại thương mại, vì 2 lý do: dễ vay vốn hơn và giá trị tài sản có thể tăng theo thu nhập ròng.

“Với nhà ở dân dụng, giá trị phụ thuộc vào các căn tương tự trong khu vực. Tuy nhiên với bất động sản thương mại, nếu bạn tăng thu nhập, giá trị sẽ tăng theo,” anh giải thích.

Cơ hội đến với Anderson khi một chủ sở hữu cần bán tòa chung cư 20 căn với giá 1,3 triệu USD (hơn 34,3 tỷ đồng). Anh đã đặt cọc 130.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) - số tiền anh có từ thương vụ đầu tiên và dùng bất động sản đa năng làm tài sản thế chấp.

Sau vài cải tạo nhỏ, anh nâng cao thu nhập cho thuê và yêu cầu tái cấp vốn thương mại với giá trị tăng tới khoảng 1,6 triệu USD (hơn 43 tỷ đồng). Anderson sau đó tiếp tục dùng số tiền này làm tiền đặt cọc cho các bất động sản tiếp theo và đã lặp lại quy trình này nhiều lần.

Bằng chiến lược tái đầu tư vòng quay vốn, sau 7 năm đầu tư, Anderson liên tục mở rộng danh mục và đến nay anh đã sở hữu gần 1.300 BĐS. Anh cũng đang điều hành trang web Capital Cashflow và kênh YouTube cùng tên để chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, thẩm định và quản lý bất động sản thương mại.

(Theo BI)