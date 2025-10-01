Người đàn ông có hơn 300 BĐS cho thuê trị giá 6.606 tỷ đồng tiết lộ: “Đang mắc nợ hơn 713 tỷ nhưng mục tiêu của tôi là sở hữu 10.000 căn"

Nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng Nathan Birch ở Tây Sydney, Úc, vừa gây chú ý khi thừa nhận rằng ông không hài lòng với quy mô khối tài sản khổng lồ của mình, dù đang nắm giữ hơn 300 bất động sản với tổng giá trị gần 250 triệu USD.

Ở tuổi 40, Birch cho biết ông thất vọng vì chưa đạt được mục tiêu trở thành tỷ phú – điều ông từng kỳ vọng sẽ chạm tới trước ngưỡng tuổi này.

“Tôi muốn trở thành tỷ phú khi tôi 40 tuổi. Điều đó chưa xảy ra, nhưng chắc chắn tôi sẽ đạt được mục tiêu này vào một thời điểm nào đó,” ông nói.

Không dừng lại, Birch khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng danh mục đầu tư. Ông thậm chí lên kế hoạch gây sốc: mua thêm 100 căn nhà chỉ trong vòng một tháng. Theo nhà đầu tư, mục tiêu dài hạn của ông là sở hữu tới 10.000 bất động sản, tạo nền tảng tài sản cho thế hệ con cháu.

Từ tay trắng đến danh mục trăm triệu USD

Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở khu vực Mt Druitt, Sydney, Nathan Birch khởi nghiệp mà không có khoản thừa kế hay sự hậu thuẫn tài chính từ gia đình. Năm 18 tuổi, ông dùng số tiền tiết kiệm từ nhiều công việc khi còn đi học để mua căn nhà đầu tiên rồi từng bước mở rộng nhờ chiến lược mua khôn ngoan.

Birch sau đó thành lập công ty môi giới và quản lý bất động sản, qua đó hỗ trợ cho các khoản đầu tư của mình. Ông ước tính đã tham gia mua khoảng 20.000 bất động sản, bao gồm cả các giao dịch cho khách hàng.

Phương pháp chính giúp Birch xây dựng “đế chế” là tận dụng đòn bẩy ngân hàng. Thay vì dùng tiền mặt, ông rút vốn từ những bất động sản đã sở hữu thông qua tái cấp vốn để mua thêm nhà. Các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào những căn giá rẻ, thường khoảng 200.000 USD (hơn 5,2 tỷ đồng), nhưng có tỷ suất cho thuê cao, đủ để trang trải chi phí vay vốn. Điều này giúp ông duy trì được dòng tiền dương và tiếp tục được ngân hàng cấp tín dụng.

Birch cũng thường xuyên săn lùng nhà bán vội ở các khu vực thu nhập thấp và mua với giá thấp hơn thị trường. Chiến lược này không chỉ giảm rủi ro trong mắt người cho vay mà còn tạo ra “vốn ngay lập tức” để tái đầu tư. Nhờ vậy, ở tuổi 31, ông đã sở hữu tới 200 bất động sản, trở thành một trong những nhà đầu tư năng suất nhất nước Úc.

Áp lực nợ và những bước ngoặt

Dù sở hữu một danh mục BĐS đồ sộ, Nathan Birch không giấu diếm những khó khăn trong quá trình mở rộng “đế chế” của mình. Hiện ông còn khoản nợ khoảng 27 triệu USD (hơn 713 tỷ đồng), trong đó 16 triệu USD (hơn 422 tỷ đồng) từ ngân hàng. Ông cho biết vài năm gần đây, ông đã chuyển hướng mua nhà nghỉ lớn bằng tiền mặt và sử dụng lợi nhuận để giảm nợ. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi.

Trước đại dịch Covid-19, Birch từng rơi vào tình trạng bị ngân hàng ngừng cho vay, buộc ông phải trả tiền mặt. Năm 2017 và 2018, ông phải bán bớt bất động sản, đồng thời đối mặt với gánh nặng thuế đất.

“Có những ngày tôi căng thẳng đến mức nôn mửa, dù bình thường tôi chịu áp lực khá tốt,” ông thừa nhận.

Việc đầu tư không ngừng cũng khiến gia đình ông lo lắng. Mẹ của Birch từng khuyên con trai dừng lại khi ông có 200 căn nhà, sợ rằng rủi ro sẽ dẫn đến phá sản.

Đặc biệt, áp lực từ bên ngoài đổ dồn lên người đàn ông này cũng không ít. Có nhiều ý kiến chỉ trích Birch góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhà ở tại Úc khi thâu tóm những căn hộ mà lẽ ra dành cho người mua nhà lần đầu. Bản thân ông thừa nhận kế hoạch của mình “có thể gây chia rẽ dư luận” nhưng vẫn quyết tâm tiến tới.

Sau nhiều năm lăn lộn ở trong ngành BĐS, Birch khẳng định động lực của ông không còn là “cái tôi” như trước kia. Thay vì khoe mẽ, giờ ông tập trung vào thử thách tìm kiếm những khoản đầu tư hiệu quả.

Dù đã đạt được thành tựu vượt xa phần lớn nhà đầu tư khác, Nathan Birch vẫn chưa coi đó là điểm dừng. Với mục tiêu 10.000 bất động sản, con đường phía trước của ông tiếp tục khiến nhiều người tò mò.

