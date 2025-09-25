Người phụ nữ sở hữu 13 căn nhà, kiếm hơn 25 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê: “Cỗ máy in tiền” mới nhất giá hơn 487 tỷ đồng

Anna Palmer, vợ của tỷ phú bất động sản Clive Palmer, đang được truyền thông Australia gọi là “siêu chủ nhà” nhờ danh mục đầu tư bất động sản đồ sộ và khả năng khai thác sinh lời bền vững. Dù khối tài sản không thể so sánh với chồng, song chỉ tính riêng thu nhập cho thuê hàng năm của Anna cũng vượt mốc 1 triệu AUD (hơn 17 tỷ đồng).

Theo báo chí Australia, tính đến tháng 12/2024, Anna Palmer sở hữu 13 bất động sản nhà ở, trong đó có 4 tài sản chung với chồng Clive Palmer kể từ khi kết hôn năm 2007. Tổng giá mua các bất động sản này là hơn 47 triệu AUD (hơn 818 tỷ đồng) và hiện giá trị của chúng đều đã tăng mạnh theo thời gian.

Nguồn thu thụ động từ cho thuê bất động sản mang lại cho Anna Palmer trung bình 28.000 AUD/tuần (hơn 487 triệu đồng), tương đương hơn 1,46 triệu AUD mỗi năm (hơn 25 tỷ đồng), chỉ tính riêng các căn nhà được đưa vào khai thác cho thuê.

Một trong những bất động sản nổi bật của cô là căn nhà ven sông tại Broadwater, Gold Coast, Queensland, được mua với giá 1,7 triệu AUD (gần 30 tỷ đồng) sau khi kết hôn. Sau khi cải tạo, giá trị và khả năng khai thác cho thuê của căn nhà tăng đáng kể. Hiện bất động sản này được cho thuê 1.850 AUD/tuần (hơn 32 triệu đồng), tăng mạnh so với mức 1.250 AUD/tuần năm 2019 và 1.550 AUD/tuần trong giai đoạn dịch bệnh.

Bất động sản này được trang bị đầy đủ tiện nghi của một dinh thự cao cấp: bếp lớn, phòng khách sang trọng và phòng sinh hoạt thường ngày, phòng ngủ chính hướng ra Broadwater, khu vực giải trí ngoài trời, hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng, phòng thay đồ, cầu phao, chỗ đậu caravan hoặc thuyền và hệ thống cổng an ninh tự động.

Một tài sản đáng chú ý khác của gia đình Palmer là căn biệt thự rộng hơn 2.000 m² tại Little Mountain, được mua từ năm 1990 với giá 100.000 AUD (hơn 1,7 tỷ đồng), hiện đứng tên Anna Palmer. Trong giai đoạn 2013–2019, căn nhà này mang lại nguồn thu ổn định khoảng 610–700 AUD/tuần (hơn 12 triệu đồng).

Ngoài ra, Anna Palmer còn sở hữu một căn nhà 3 phòng ngủ tại Springwood – khu vực ngoại ô có giá cả phải chăng ở Đông Nam Queensland – được cô mua với giá 210.500 AUD (hơn 3,6 tỷ đồng) vào năm 2003, 3 năm trước khi người chồng đầu tiên, Andrew Topalov, qua đời vì ung thư. Hiện chưa có thông tin về việc khai thác cho thuê ngôi nhà này.

Điểm nhấn trong danh mục BĐS của nữ tỷ phú này là 7 căn biệt thự sang trọng tại Paradise Point, hầu hết đều nằm ven sông: 3 căn có 5 phòng ngủ, 4 căn còn lại có 4 phòng ngủ. Trong số đó, một căn ven sông 5 phòng ngủ được Anna mua với giá 2,3 triệu AUD (hơn 40 tỷ đồng) vào năm 2007, sau đó cho thuê với giá 1.400 AUD/tuần (hơn 24 triệu đồng) vào năm 2020. Không lâu sau, cô tiếp tục mua căn nhà liền kề với giá 1,785 triệu AUD (hơn 31 tỷ đồng) và cho thuê ở mức 1.750 AUD/tuần (hơn 30 triệu đồng).

Tại khu vực Paradise Point, nhiều bất động sản khác trong tay Anna Palmer cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định. Một ngôi nhà ven sông rộng 421 m2 trên đường Guineveres Place được cô mua với giá 1,31 triệu AUD (gần 23 tỷ đồng), hiện cho thuê với giá 1.200 AUD (gần 21 triệu đồng) mỗi tuần.

Bên cạnh đó, một căn 5 phòng ngủ tại King Arthurs Court, có giá mua 1,5 triệu AUD (hơn 26 tỷ đồng), từng được khai thác cho thuê với mức 1.700 AUD/tuần (hơn 29 triệu đồng) vào năm 2017. Ngoài ra, một căn nhà 4 phòng ngủ khác trị giá 1,825 triệu AUD (hơn 31 tỷ đồng) cũng từng đem về 1.200 AUD/tuần (hơn 20 triệu đồng) vào năm 2013.

Tài sản mới nhất trong bộ sưu tập của Anna Palmer tại Paradise Point là một căn nhà trị giá 2,85 triệu AUD (hơn 49 tỷ đồng), được mua từ Công ty đồ uống Noosa Springs vào tháng 10/ 2023. Ngôi nhà có lối ra vào nước sâu cùng bến neo đậu rộng hơn bình thường, phù hợp cho tàu lớn, và được ước tính có thể cho thuê với giá khoảng 2.100 AUD/tuần (hơn 36 triệu đồng), tương đương mức giá dưới thời chủ cũ.

Không chỉ dừng lại ở Paradise Point, Anna Palmer còn đầu tư cải tạo nhiều bất động sản khác. Tại Southport, cô đã biến một ngôi nhà thành biệt thự nghỉ dưỡng hai tầng theo phong cách Hamptons. Đây là căn nhà ven sông 4 phòng ngủ trị giá 2,8 triệu AUD (hơn 48 tỷ đồng); trước khi nâng cấp, nó từng được cho thuê với giá 2.200 AUD/tuần (hơn 38 triệu đồng).

Ngoài ra, danh mục của cô còn có một căn hộ tại Yaroomba trị giá 140.000 AUD (hơn 2,4 tỷ đồng) và một căn hộ ba phòng ngủ tại Riparian Plaza trên phố Eagle, Brisbane, với giá trị 2,675 triệu AUD (hơn 46 tỷ đồng).

Bất động sản đắt giá nhất trong danh mục của Anna là căn biệt thự 4 phòng ngủ tại Mermaid Beach, được cô và chồng mua vào tháng 2/2024 với giá 28 triệu AUD (hơn 487 tỷ đồng). Nếu được đưa vào khai thác cho thuê, đây sẽ là “cỗ máy in tiền” mới, góp phần gia tăng kỷ lục thu nhập cho thuê của nữ tỷ phú này.

Từ những căn nhà giá vài trăm nghìn AUD đến những biệt thự hàng chục triệu AUD, Anna Palmer cho thấy khả năng nhìn xa và quản lý tài sản hiệu quả. Mỗi bất động sản không chỉ là nơi ở hay kỷ niệm, mà còn là nguồn thu nhập ổn định, đưa cô trở thành hình mẫu “siêu chủ nhà” của thị trường bất động sản Australia.