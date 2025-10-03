Căn hộ 42m2 gây sốt của cô gái sống 1 mình: Không TV, không bàn trà nhưng ai cũng phải thừa nhận đây là cuộc sống mơ ước

Mới đây, căn hộ rộng 42m2 của cô Trần Kim (Bắc Kinh, Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên các mạng xã hội của nước này. Sau khi nhìn ngắm không gian sống ấm cúng của cô gái độc thân này, nhiều cư dân mạng phải thốt lên: “Đây chính là cuộc sống lý tưởng tôi mong ước”.

Theo đó, Trần Kim từng có một thời gian dài sinh sống tại Pháp. Vì thế cô yêu thích sự lãng mạn của đất nước này và mong muốn đưa phong cách này vào không gian sống.

Để hiện thực hoá căn nhà mơ ước, cô gái này đã làm việc với một đội kiến trúc sư. Trần Kim cũng nêu rõ mong muốn về không gian sống phải đáp ứng được 3 yếu tố: ấm áp, lãng mạn và chữa lành. Thay vì bắt chước những mẫu phong cách Pháp rập khuôn, đội thiết kế xuất phát từ thói quen sinh hoạt hàng ngày của gia chủ để bố trí không gian hài hòa, vừa đẹp vừa đáp ứng được công năng.

Trước khi cải tạo, căn hộ này lộ rõ những nhược điểm như thiếu sáng, lối đi bị chia cắt và có quá nhiều phòng. Sau khi phá bỏ những bức tường không cần thiết, không gian được mở thông suốt từ lối vào tới bếp, phòng ăn, phòng khách, giúp ánh sáng lan tỏa khắp ngôi nhà và tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Một đặc điểm đáng khen trong trong căn nhà này chính là việc lựa chọn sàn gỗ với hoạ tiết hình xương cá. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có hiệu quả trong việc tạo cảm giác sâu và rộng cho không gian.

Do diện tích căn nhà khá khiêm tốn nên không gian bếp được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Khu nấu nướng được nối liền với khu bàn ăn và đảo bếp. Thiết bị bếp được bố trí nằm gọn trong những hộc tủ, giúp mặt bếp gọn gàng. Tủ bếp cũng được kéo dài từ khu vực nấu sang khu ăn uống nhằm tăng diện tích lưu trữ.

Từng chiếc đèn chùm nhỏ kiểu cổ điển cùng ghế ăn được sắp đặt trong nhà bếp đều toát lên phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhà. Ngồi ăn ở đây, chắc chắn ai cũng cảm thấy không khí Pháp nhẹ nhàng nhưng gần gũi.

Phòng khách được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích: tiếp khách, đọc sách, làm việc và giải trí. Thay vì đặt một tivi lớn, Trần Kim chọn kệ sách treo tường kết hợp bàn làm việc, vừa là nơi trưng bày, vừa là góc sáng tạo. Với không gian khiêm tốn, gia chủ cũng chọn những món đồ trang trí tối giản như vài cuốn sách, bình hoa, ly sứ… đủ để tạo cảm giác ấm áp mà không rối mắt.

Vì gia chủ sống một mình nên phòng ngủ và phòng khách cũng được liên thông và chỉ ngăn cách bằng tấm rèm. Chiếc rèm này vừa đảm bảo sự riêng tư khi cần, vừa cho phép kéo mở để tận dụng ánh sáng.

Trong phòng ngủ, tủ âm tường được thiết kế dọc theo một bên tường. Giường có ngăn kéo ẩn dưới giúp tối ưu lưu trữ. Nhìn chung không gian nghỉ ngơi này thiết kế đơn giản, không rườm rà, hướng tới sự thoải mái và thanh lịch.

Trong thiết kế và cải tạo khu vực ban công, kiến trúc sư đã phá bỏ bức tường ngăn giúp đón sáng và mở rộng tầm nhìn. Đồng thời, tường dầm ban công được thiết kế lại thành những cong, khiến không gian trở nên mềm mại và ấm áp hơn.

Trần Kim chia sẻ ban công tuy nhỏ nhưng lại là là khu vực cô yêu thích nhất trong căn nhà này. Cô thường ngồi tại đây để đọc sách và đôi khi là nghỉ trưa.

Phòng tắm phân vùng khô, ướt bằng kính mờ. Tường được sơn màu bơ, gạch lát terrazzo và bồn cầu treo tường tạo nên vẻ vintage thanh lịch. Máy giặt sấy đặt cạnh lavabo giúp tiết kiệm diện tích.

Được sắp đặt thông minh, căn nhà này nhận về nhiều lời khen ngợi. Ngôi nhà này là minh chứng chứng cho thấy không gian nhỏ vẫn có thể giàu cảm xúc nếu các thiết kế xuất phát từ thói quen và cá tính của gia chủ.

