Không phải cá diếc hay cá chép: 3 loại cá này mới là “vua dinh dưỡng”, ăn càng nhiều càng thông minh, khỏe mạnh

Khi nhắc tới cá trong bữa cơm gia đình, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá diếc hay cá chép - những loại cá quen thuộc, dễ mua, dễ chế biến. Cá diếc chiên giòn thơm phức, canh cá chép nấu lên có màu trắng sữa hấp dẫn, từ lâu đã được xem là món ăn vừa ngon vừa bổ. Tuy nhiên, bên cạnh những lựa chọn truyền thống ấy, vẫn còn nhiều loại cá khác có giá trị dinh dưỡng vượt trội, thậm chí được các chuyên gia đánh giá cao hơn về khả năng tăng cường trí não, miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là ba loại cá “bổ dưỡng thật sự”, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dưỡng chất thiết yếu. Nếu biết cách chế biến đúng, đây sẽ là những món ăn lý tưởng để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Cá đù vàng chứa axit béo omega-3 (EPA + DHA) - những loại chất béo có lợi giúp giảm viêm, hỗ trợ giảm triglyceride trong máu

1. Cá đù vàng (cá croaker vàng): “Loài cá vàng” cho trí não và trí nhớ

Cá đù vàng, còn gọi là cá croaker vàng, nổi bật với thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và mùi thơm dễ chịu. Điểm mạnh lớn nhất của loại cá này nằm ở hàm lượng DHA và protein chất lượng cao. DHA là axit béo quan trọng cho não bộ, giúp thúc đẩy sự phát triển trí não, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Vì vậy, cá đù vàng đặc biệt phù hợp với trẻ em trong độ tuổi học tập, học sinh – sinh viên và cả người trưởng thành thường xuyên làm việc trí óc.

Ngoài ra, cá đù vàng còn giàu selen - một vi chất có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do. Thịt cá ít xương dăm, thớ thịt tách múi như tép tỏi nên rất dễ ăn, phù hợp cả với người lớn tuổi.

Món ăn gợi ý: Cá đù vàng hấp xì dầu hoặc hấp gừng hành là cách chế biến đơn giản nhưng giữ được trọn vẹn vị ngọt và dưỡng chất. Ngoài ra, cá có thể nấu canh chua nhẹ hoặc chiên áp chảo ít dầu cho bữa ăn hàng ngày.

Ăn cá thu sẽ bổ sung được nhiều vitamin D, tăng cường hấp thu canxi giúp xương, răng chắc khỏe hơn

2. Cá thu: “Chiến binh miễn dịch” cho cơ thể

Cá thu, đặc biệt là cá thu Tây Ban Nha, từ lâu đã được xem là một trong những loại cá biển bổ dưỡng hàng đầu. Thịt cá thu chắc, đàn hồi tốt, vị béo nhẹ nhưng không ngấy. Loại cá này giàu protein, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, magie.

Điểm đáng chú ý là cá thu chứa nhiều axit béo không bão hòa, giúp hỗ trợ tim mạch và tăng cường sức đề kháng. Với những người có thể trạng yếu, hay mệt mỏi, dễ ốm vặt, việc bổ sung cá thu thường xuyên có thể giúp cải thiện thể lực rõ rệt.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cá biển như cá thu “không chỉ cung cấp protein dễ hấp thu mà còn giàu omega-3, giúp điều hòa phản ứng viêm, tăng cường miễn dịch và rất tốt cho tim mạch nếu được chế biến đúng cách, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ”.

Món ăn gợi ý: Cá thu sốt cà chua, cá thu kho tiêu hoặc cá thu nướng giấy bạc đều là những món dễ làm, hợp khẩu vị gia đình Việt. Cá thu cũng rất thích hợp để làm chả cá nhờ độ dai tự nhiên của thớ thịt.

Mỗi 100g cá mú cung cấp khoảng 6g chất béo và 120 calo

3. Cá mú: Cá cao cấp, giàu protein và ít chất béo

Cá mú thường được xem là hải sản cao cấp, hay xuất hiện trong các bữa tiệc hoặc nhà hàng. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, đây là loại cá rất đáng để đưa vào thực đơn gia đình. Cá mú có thịt trắng, mềm, vị ngọt thanh và đặc biệt là rất giàu protein nhưng lại ít chất béo.

Thành phần axit amin trong cá mú khá đầy đủ, cùng với các nguyên tố vi lượng như kẽm, phốt pho, giúp phục hồi mô cơ thể, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình hồi phục sau bệnh hoặc phẫu thuật. Với người lớn tuổi hoặc người mới ốm dậy, cá mú là lựa chọn nhẹ bụng, dễ tiêu hóa.

Món ăn gợi ý: Cá mú hấp là cách chế biến lý tưởng nhất, giúp giữ nguyên hương vị và dưỡng chất. Chỉ cần hấp với gừng, hành và một chút xì dầu nhạt là đã có món ăn thanh đạm, bổ dưỡng. Cá mú cũng có thể nấu cháo cho người già hoặc trẻ nhỏ.

Cá đù vàng, cá thu và cá mú - mỗi loại đều có thế mạnh riêng, nhưng điểm chung là giá trị dinh dưỡng cao và lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Cá đù vàng hỗ trợ phát triển trí não, cá thu tăng cường miễn dịch và tim mạch, còn cá mú cung cấp nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo.

Thay vì chỉ xoay quanh cá diếc hay cá chép, việc đa dạng hóa các loại cá trong bữa ăn hàng tuần sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất hơn. Ăn cá đúng cách, chế biến lành mạnh không chỉ giúp bữa cơm ngon miệng mà còn là cách “đầu tư” bền vững cho sức khỏe của cả gia đình.