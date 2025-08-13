Bác sĩ Harvard “vạch trần” 3 lầm tưởng về nồi chiên không dầu – Nhiều người đang dùng sai cách mà không biết

Chỉ cần 15–20 phút, một miếng gà giòn rụm, khoai tây vàng óng hay miếng cá thơm phức đã sẵn sàng trên bàn ăn. Nồi chiên không dầu vì thế trở thành “trợ thủ đắc lực” của nhiều gia đình hiện đại. Nhưng bác sĩ Saurabh Sethi – chuyên gia tiêu hóa tại California (Mỹ), từng được đào tạo tại Harvard và Stanford – cảnh báo: “Nồi chiên không dầu không phải phép màu, và có thể gây hại nếu bạn hiểu sai cách dùng.”

Hiểu lầm 1: “Dùng nồi chiên không dầu là mặc định ăn lành mạnh”

Nhiều người tin rằng chỉ cần giảm dầu mỡ là đã “ăn sạch” và tốt cho sức khỏe. Nhưng hãy tưởng tượng: bạn bỏ khoai tây chiên đông lạnh mua ở siêu thị vào nồi chiên, không dùng thêm dầu, nhưng bản thân khoai đã chứa dầu hạt tinh luyện và chất bảo quản.

Nồi chiên không dầu có thể giúp cắt giảm dầu, nhưng nếu bạn vẫn sử dụng thực phẩm siêu chế biến, đông lạnh sẵn hoặc dùng dầu hạt tinh luyện, bạn vẫn đang gây áp lực xấu lên đường ruột. Do đó, điều quan trọng không chỉ nằm ở cách nấu mà còn ở việc chọn nguyên liệu chất lượng.

Ngoài ra, một số người còn thích chiên giòn rụm thực phẩm quá mức sinh ra các hợp chất gây hại cho đường ruột và gan. Vì vậy, hãy kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu, tránh để nhiệt quá cao hoặc kéo dài thời gian không cần thiết.

Hiểu lầm 2: “Hoàn toàn không cần dầu”

Dù gọi là “chiên không dầu”, món ăn vẫn cần một lượng chất béo lành mạnh để không bị khô và giúp cơ thể hấp thụ vitamin A, D, E, K. Dầu ô liu, dầu bơ, dầu dừa… là lựa chọn tốt. Ngược lại, hạn chế dầu hạt tinh luyện giàu omega-6 vì dễ gây viêm nếu dùng quá nhiều.

Hiểu lầm 3: “Loại rau nào cũng cho vào nồi chiên là xong”

Không phải loại rau nào cũng dễ chế biến bằng nồi chiên. Rau lá xanh và bông cải xanh, nếu không chế biến đúng cách, rất dễ bị cháy trong thời gian ngắn. Bác sĩ Sethi khuyên người nội trợ nên phủ một lớp dầu mỏng và lót giấy nến để rau chín đều, giòn mà không bị cháy khét hoặc có vị đắng.

Những lợi ích đã được chứng minh của nồi chiên không dầu (theo WebMD):

- Giảm lượng calo và chất béo: Nồi chiên không dầu chỉ cần rất ít dầu - 1-2 muỗng - giúp giảm đáng kể lượng chất béo và calo so với chiên ngập dầu. Điều này có thể giảm lượng chất béo tiêu thụ tới 70-80%, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim, tiểu đường

- Ít hợp chất có hại hơn: Nấu thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao (như chiên ngập dầu) có thể tạo acrylamide - chất có khả năng gây ung thư. Nồi chiên không dầu giúp giảm acrylamide tới 90%.

- Giữ lại nhiều dưỡng chất hơn: Thời gian nấu ngắn hơn và ít tiếp xúc nhiệt giúp bảo toàn các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt trong rau củ

- Tốt cho tim mạch: Việc giảm chất béo bão hòa và chuyển hóa từ chiên ngập dầu giúp cải thiện mức cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim

- Cải thiện chất lượng không khí trong nhà: Nồi chiên không dầu thải ít bụi mịn và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hơn so với chiên truyền thống, giúp không khí trong bếp sạch hơn và giảm nguy cơ hô hấp.

Nồi chiên không dầu vẫn là thiết bị hữu ích, nhưng hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn chọn nguyên liệu và chế biến. Hiểu đúng để ăn ngon – khỏe – an toàn mới là “bí kíp” thật sự.