5 loại cá nhiều thịt, ít xương hoàn toàn tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo, giờ đang vào mùa ngon nhất

Giữa tiết trời rét buốt, bữa cơm nóng hổi luôn là liều thuốc an yên. Với những người trung niên, cao tuổi chú trọng sức khỏe nhưng vẫn yêu vị ngon, việc chọn đúng thực phẩm không chỉ là chuyện khẩu vị, mà còn là bí quyết bồi bổ đúng cách cho cơ thể.

Cá được xem là “thịt trắng” lành mạnh, giàu protein chất lượng cao, nhiều axit béo không bão hòa, dễ tiêu hóa rất phù hợp cho mùa đông. Tuy nhiên, thị trường vô vàn loại cá, thật khó lựa chọn. Dưới đây là 5 loại cá đặc biệt được khuyến nghị ưu tiên. Chúng có 3 điểm chung:

- Không thể nuôi công nghiệp quy mô lớn, hoàn toàn là sản vật tự nhiên.

- Thịt chắc, nhiều nạc, rất ít xương, an toàn, dễ ăn.

- Dồi dào đạm, omega-3 góp phần bảo vệ tim mạch, não bộ.

Chọn đúng loại, cả mùa đông vừa ngon miệng vừa an tâm.

1. Cá bạc má

Đây là loài cá di cư sống ở vùng biển sâu, cần áp suất lớn. Một khi rời môi trường sâu, chênh lệch áp suất khiến chúng không thể sống. Vì thế cá bạc má trên thị trường hầu hết là đánh bắt tự nhiên.

Cá ít xương, gần như chỉ có xương sống, thuận tiện cho người gặp vấn đề răng miệng hay người già, trẻ nhỏ. Nó cũng nhiều đạm, nhiều DHA, EPA giúp hỗ trợ tim mạch, trí nhớ. Bên cạnh đó, lớp “vảy bạc” chính là phần mỡ giàu phospholipid, có lợi cho não bộ.

Cá bạc má ngon nhất vào mùa đông, vì cá tích mỡ để vượt mùa lạnh nên thịt béo mềm. Cá bạc má có thể đem kho, chiên giòn hoặc áp chảo.

2. Cá thu đao

Cá thu đao không thể nuôi công nghiệp vì cá hung dữ, bơi tốc độ nhanh, vùng hoạt động rộng, thói quen kiếm ăn phức tạp khiến chi phí mô phỏng môi trường sống quá lớn.

Thịt cá dày, chắc, gần như không có xương dăm với hàm lượng protein cao (trên 20%), hấp thu tốt, đồng thời ít mỡ bão hòa có lợi kiểm soát cân nặng, mỡ máu. Cá có hương vị đậm, làm chả cá, làm nhân bánh đều rất ngon.

3. Cá thu Nhật

Cá sống ở tầng mặt đại dương, vòng đời ngắn, phụ thuộc chuỗi sinh vật phù du nên hiện chỉ có đánh bắt tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo.

Cá thu Nhật có hàm lượng DHA & EPA cực cao giúp giảm triglycerid, tốt cho hệ thần kinh, hỗ trợ trí nhớ. Nó cũng giàu vitamin B12, vitamin D thúc đẩy hấp thu canxi, chống loãng xương.

Thịt cá thơm, săn, ít xương nhỏ. Cá thu Nhật nướng muối, thêm chút chanh để thanh vị là món ngon nên thử.

4. Cá chim trắng

Cá chim trắng không thể nuôi vì quá nhạy với thay đổi nước, nhiệt độ, áp lực; thức ăn chủ yếu là sứa và sinh vật phù du nên rất khó nhân tạo hóa.

Cá chỉ có một dải xương mềm giữa thân nên cực an toàn khi ăn. Thịt cá trắng, mềm, dễ tiêu, giàu khoáng chất như selenium, magnesium hỗ trợ tim mạch, chống oxy hóa. Theo Đông y, cá có vị ngọt, tính bình, bồi khí, dưỡng gân khớp.

Cá chim trắng nên đem hấp gừng hành để giữ nguyên độ ngọt thanh.

5. Cá bơn biển

Cá bơn biển yêu cầu đáy biển có cấu trúc nhất định, tốc độ tăng trưởng chậm, công nghệ nuôi quá tốn kém nên không thể nuôi nhân tạo. Tuy nhiên, khi mua bạn nên chú ý chọn lựa bởi có những nơi gọi cá ba sa là "cá bơn", 2 loại hoàn toàn khác nhau. Cá bơn thật là cá biển đáy, thịt thơm, giá trị cao.

Cá bơn biển gần như không có xương dăm, miếng thịt liền nguyên tảng, thịt mềm, nấu lâu không dai phù hợp người tiêu hóa kém. Cá diàu omega-3 tốt cho mắt, não và miễn dịch.

Thịt cá có thể đem áp chảo, hoặc nấu đậu hũ.

Một vài lưu ý khi chọn và ăn cá

- Nhìn mắt, ngửi mùi: mắt trong, mang đỏ, mùi biển nhẹ là cá tươi.

- Ưu tiên mùa cá béo: mùa đông là thời điểm cá ngon nhất.

- Chế biến thanh đạm: hấp, nướng, kho ít dầu để giữ dưỡng chất.

- Kết hợp đậu hũ, củ cải, rau xanh tăng hấp thu và cân bằng dinh dưỡng.

- Nếu người lớn tuổi mắt kém, run tay hoặc trẻ em nên lọc xương trước khi ăn.

