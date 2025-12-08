12 thứ không bao giờ được vứt xuống bồn cầu

Chúng ta đều từng trải qua cảm giác muốn đổ một món đồ gì đó không còn dùng tới nữa xuống bồn cầu chỉ vì việc này quá tiện lợi. Nhưng xem toilet như chiếc thùng rác biết nuốt là con đường dẫn tới thảm họa. Chỉ cần thả nhầm một món đồ, bạn có thể phải đối mặt với đủ thứ rắc rối: tắc cống, hỏng hệ thống xử lý nước thải, ô nhiễm nguồn nước, ngập úng và hóa đơn sửa ống nước khiến bạn mất ngủ. Tất cả — chỉ vì những thứ lẽ ra không nên xả xuống bồn cầu, như băng vệ sinh.

Để giúp bạn tránh cảnh kinh hoàng đó, chuyên trang chăm sóc nhà cửa Good Housekeeping đã liệt kê những thứ tuyệt đối không được thả xuống bồn cầu.

Tóc rối

Việc lôi từng búi tóc khỏi lỗ thoát nước là một trong những nhiệm vụ khó chịu nhất. Và dù bạn có muốn ném ngay đám tóc đó vào bồn cầu cho nhanh, hãy ngăn mình lại.

Xả tóc xuống bồn cầu nghe có vẻ vô hại, nhưng đây là một trong những thủ phạm lớn gây tắc đường ống. Tóc hoạt động như một chiếc lưới, giữ lại dầu mỡ, cặn xà phòng và cả những rác khác. Lâu dần, đống hỗn hợp này tạo thành cục tắc cứng đầu có thể làm hỏng hệ thống nước nhà bạn và cả hệ thống thoát nước chung.

Khăn ướt

Khăn ướt các loại — khăn tẩy trang, khăn khử khuẩn — đều cực kỳ có hại cho đường ống, vì chúng không phân hủy trong nước như giấy toilet. Ngay cả loại ghi “có thể xả xuống bồn cầu”, “không chứa nhựa” cũng không tan ra đúng cách và vẫn gây tắc nghẽn.

Những tắc nghẽn này làm nước thải tràn ngược vào nhà hoặc chảy ra sông hồ, gây ô nhiễm và gây hại động vật.

Băng vệ sinh

Hầu hết sản phẩm băng vệ sinh — đặc biệt tampon — được làm từ vật liệu tổng hợp không phân hủy. Xả chúng xuống bồn cầu khiến chúng tích tụ, gây tắc nghẽn nghiêm trọng, làm hỏng hệ thống thoát nước, thải nhựa ra môi trường và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Bao cao su

Dù latex là vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, nhưng không có nghĩa là nó phân hủy được. Bao cao su dễ gây tắc đường ống, hoặc tệ hơn, theo dòng nước trôi ra sông và biển. Tại đó, chúng góp phần gây ô nhiễm và có thể bị động vật biển nuốt phải, dẫn đến tổn thương hoặc chết.

Cách xử lý đúng: gói lại trong giấy vệ sinh và bỏ thùng rác.

Chỉ nha khoa

Nhìn thì nhỏ nhắn vô hại, nhưng chỉ nha khoa được làm từ nylon hoặc Teflon — không phân hủy trong nước. Chúng dễ quấn và các loại rác thải khác, tạo thành khối tắc lớn, làm hỏng đường ống hoặc hệ thống bơm của bể tự hoại.

Đồ ăn

Dù bữa ăn của bạn có tệ đến mấy, xin đừng vứt xuống bồn cầu. Thức ăn không phân hủy đúng cách trong nước. Cơm và mì nở to, dầu mỡ đông lại thành cục, xương hoặc lõi táo mắc kẹt trong ống. Tóm lại: thức ăn thuộc về thùng rác, không phải bồn cầu.

Bông gòn, bông tẩy trang

Bông rất hút nước, khi bị xả xuống sẽ phồng lên và kết cụm bên trong ống, tạo tắc nghẽn.

Thuốc

Việc thải bỏ thuốc hết hạn có thể gây rối, nhưng chắc chắn không được xả xuống toilet. Hệ thống xử lý nước thải không lọc được hoàn toàn dược chất, khiến chúng trôi vào sông, biển và thậm chí nguồn nước sinh hoạt.

Hãy mang thuốc đến nhà thuốc để được xử lý an toàn.

Giấy lau bếp, khăn giấy

Dù bạn nghĩ khăn giấy giống giấy toilet nhưng thực tế không phải như vậy. Giấy toilet được thiết kế để tan trong nước, còn giấy lau bếp và khăn giấy thì không. Chúng dai, thấm tốt — tốt cho việc dọn dẹp, nhưng tệ cho đường ống.

Ngay cả khăn giấy mềm cũng chứa chất giúp chúng bền hơn khi ướt.

Cá vàng

Dù trên phim rất hay thấy cảnh xả cá vàng xuống toilet, đừng bao giờ làm vậy. Nếu cá mang mầm bệnh, chúng có thể gây hại cho hệ thống nước. Nếu còn sống, chúng có thể trở thành loài xâm lấn, phá hủy hệ sinh thái địa phương.

Dầu mỡ

Khi nguội, dầu mỡ đông đặc lại trong ống, bám thành lớp lớn. Sau đó chúng kết hợp với các loại rác khác thành khối - gây tắc, tràn cống và phá hỏng cơ sở hạ tầng.

Hãy để nguội dầu mỡ, đổ vào hộp kín và bỏ thùng rác.

Cát vệ sinh mèo

Kể cả loại ghi “xả được xuống toilet” cũng không nên xả. Cát nở và đóng cục khi ướt, gây tắc đường ống. Phân mèo còn chứa ký sinh trùng Toxoplasma gondii, không được loại bỏ trong hệ thống xử lý nước và có thể gây hại sức khỏe con người và động vật.

Vậy thứ gì mới được phép xả xuống bồn cầu?

Câu trả lời cực đơn giản: chỉ ba thứ — nước tiểu, phân và giấy toilet.

Toilet không phải thùng rác. Sử dụng đúng cách sẽ giúp bảo vệ đường ống, môi trường và cả ví tiền của bạn.