Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” giá hơn 1 triệu đồng/giờ

17-12-2025 - 19:09 PM | Tài chính quốc tế

Tình trạng thiếu hụt nam giới trên toàn quốc ở Latvia ngày càng buộc phụ nữ phải thuê "chồng theo giờ" để giúp đỡ việc nhà.

Khảo sát mới công bố của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat cho thấy Latvia có nhiều phụ nữ hơn đàn ông tới 15,5%, cao hơn ba lần mức trung bình của châu Âu. Ở độ tuổi trên 65, số phụ nữ nhiều gấp đôi đàn ông.

Theo báo New York Post, tình trạng thiếu nam giới ở Latvia ngày càng rõ rệt, buộc nhiều phụ nữ phải thuê người làm những công việc vốn thường do đàn ông đảm nhiệm.

Phụ nữ độc thân ở Latvia gia tăng khi tỷ lệ đàn ông ngày càng ít đi

Sự mất cân đối giới tính khiến nhiều phụ nữ độc thân gặp khó khi tìm bạn đời. Chị Dania, làm việc tại các lễ hội, cho biết 98% đồng nghiệp của chị là nữ.

“Sẽ dễ chịu hơn nếu có vài người đàn ông để trò chuyện cho cân bằng. Nhiều bạn của tôi phải ra nước ngoài tìm bạn trai vì quá ít lựa chọn trong nước”, chị kể.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, các dịch vụ “thuê chồng theo giờ” phát triển nhanh ở Latvia.

Nền tảng Komanda24 cho phép phụ nữ thuê “những đôi tay vàng” để sửa ống nước, đóng kệ, lắp TV… với chi phí chỉ vài euro, không áp lực hẹn hò hay giao tiếp khó xử.

Dịch vụ Remontdarbi.lv cũng cung cấp “chồng theo giờ” trực tuyến, cam kết có mặt trong vòng một giờ để sơn tường, sửa rèm hoặc xử lý các việc vặt trong nhà.

Song, các công ty cung cấp dịch vụ như Remontdarbi, TaskRabbit, nghiêm cấm khách và nhân viên hẹn hò hay tán tỉnh nhau. Chuyên gia dự đoán dịch vụ sẽ bùng nổ, khi tình trạng mất cân bằng giới ngày càng nghiêm trọng.

Thông tin quảng cáo dịch vụ cho thuê đàn ông trong một giờ

Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nam giới kéo dài một phần do tuổi thọ nam giới Latvia thấp hơn đáng kể so với nữ. Nam giới có tỉ lệ hút thuốc cao gấp ba lần phụ nữ và tỉ lệ thừa cân hoặc béo phì cũng cao hơn, dẫn đến sức khỏe kém và tuổi thọ thấp.

Đây được xem là nguyên nhân lớn khiến số lượng đàn ông trong độ tuổi kết hôn trở nên khan hiếm.

Mô hình “thuê chồng” không chỉ phổ biến ở Latvia. Hồi năm 2022 tại Anh, bà mẹ ba con Laura Young từng gây chú ý khi cho phụ nữ thuê chồng mình là anh James, để làm các việc sửa chữa trong nhà như sơn sửa, lát gạch hay lắp đặt nội thất.

Anh James, 42 tuổi, hiện kín lịch “thuê” cả tháng 11 với mức phí 44 USD (1,1 triệu đồng)/giờ hoặc 280 USD/ngày, thậm chí phải từ chối bớt khách vì quá tải.

Cường quốc số 1 thế giới mà thứ được coi là “long mạch” của cả đất nước lại lạc hậu thế này: Thật khó tin

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

