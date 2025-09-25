Chứng kiến cảnh đồ ăn từ trên trời "bay" xuống, một người phải thốt lên: Đất nước này đang sống ở năm 2050

Cuộc sống của nhiều người dân Trung Quốc đã chứng kiến nhiều sự đổi khác khi siêu cường quốc này đón nhận sự tiến bộ công nghệ. Từ việc quét khuôn mặt bằng biển quảng cáo sân bay để biết thông tin chuyến bay cho đến việc nhận đồ ăn bằng máy bay không người lái trong vòng 15 phút, họ không thiếu những công nghệ ấn tượng.

Từ những đàn robot tự hành trên bầu trời đến những chuyến tàu chạy nhanh hơn máy bay trên mặt đất, đất nước này đang định nghĩa lại những điều có thể.

Thanh toán đơn hàng bằng lòng bàn tay

Một người có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc Junyuan Zheng đã chia sẻ cách bạn có thể thanh toán tại cửa hàng 7-Eleven chỉ bằng... lòng bàn tay. Máy quét vân tay tại cửa hàng có thể kết nối với tài khoản WeChat, một nền tảng nhắn tin và mạng xã hội, và việc thanh toán được xác thực chỉ trong vài giây.

Thanh toán quét lòng bàn tay Weixin lần đầu tiên được triển khai vào năm 2023 cho tuyến tàu tốc hành sân bay Bắc Kinh và sinh viên Đại học Thâm Quyến. Sau đó, nó đã được triển khai tại hơn 1.500 cửa hàng 7-Eleven trên khắp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Vì WeChat cũng là một ứng dụng thanh toán cho phép bạn gửi tiền cho cá nhân và doanh nghiệp nên mọi thông tin tài khoản của bạn đều đã được tải lên nền tảng này.

Để kích hoạt công nghệ lòng bàn tay, bạn chỉ cần quét tay trên một trong các máy, sau đó quét mã QR trên màn hình để đăng ký điện thoại di động. Đơn giản vậy thôi. Trong khi quét khuôn mặt được coi là một cách mới để thanh toán, Tencent , công ty sở hữu WeChat, lại cảm thấy phương pháp dùng tay đáng tin cậy hơn.

Ví dụ, việc phân biệt giữa những cặp song sinh sẽ dễ dàng hơn và những người có chiều cao và khả năng thể chất khác nhau cũng dễ sử dụng hơn.

Quét khuôn mặt để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc có một trong những hệ thống nhận dạng khuôn mặt tiên tiến nhất thế giới. Du khách người Úc Jordan Dean đã phát hiện ra điều này khi đi qua một sân bay Trung Quốc.

Chỉ trong vài giây, một tấm biển quảng cáo kỹ thuật số nhỏ đã có thể quét khuôn mặt của anh và tìm ra chính xác cổng mà anh phải đến để lên chuyến bay. Máy ảnh có thể đối chiếu khuôn mặt của với ảnh hộ chiếu và tìm ra thông tin du lịch của anh.

Dean cho biết: "Có rất nhiều cuộc thảo luận trực tuyến về hoạt động giám sát ở Trung Quốc. Cuối cùng, chúng tôi không nhận thấy điều gì khác biệt trong suốt chuyến đi khắp đất nước - cho đến khi đến sân bay.

Tôi đi ngang qua chiếc máy này và không cần chạm vào bất cứ thứ gì, nó vẫn quét khuôn mặt tôi, hiển thị mọi thông tin về chuyến bay và cách đến cổng lên máy bay. Chúng tôi kinh ngạc đến nỗi quên mất mình đang làm gì."

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã cách mạng hóa trải nghiệm du lịch, cho phép hành khách truy xuất thông tin chuyến bay bằng các ki-ốt nhận dạng khuôn mặt tại sân bay.

Để thực hiện, hành khách chỉ cần tìm một bảng thông tin được trang bị camera và đứng trước bảng để quét khuôn mặt nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, màn hình sẽ hiển thị các thông tin cần thiết về chuyến bay, bao gồm số cổng lên máy bay và giờ khởi hành, giúp việc cập nhật thông tin trong suốt chuyến đi trở nên thuận tiện và hiệu quả.

Giao hàng bằng máy bay không người lái, đưa thức ăn đến tận tay bạn trong 15 phút

Trung Quốc một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc sau khi giới thiệu công nghệ giao đồ ăn bằng máy bay không người lái tại Thâm Quyến. Có rất nhiều ki-ốt rải rác khắp thành phố, đặc biệt là xung quanh các căn hộ có mật độ dân số cao.

Bạn có thể mua KFC hoặc Subway bằng cách quét mã QR gắn trên ki-ốt. Sau khi bạn đặt hàng, đồ ăn hoặc đồ uống sẽ được chuẩn bị và đặt vào hộp được vận chuyển bằng máy bay không người lái.

Tất cả những gì bạn phải làm là nhập số điện thoại của mình khi máy bay không người lái hạ cánh và đồ ăn hoặc đồ uống sẽ đến tay bạn chỉ trong vài giây. Người đặt sẽ nhận được đồ chỉ 15 phút sau khi đặt hàng.

Dịch vụ này được đông đảo người dùng ưa chuộng vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, hầu hết người giao hàng không thích đi bộ 15 phút trên một con đường quanh co. Thứ hai, ngay cả khi người giao hàng sẵn lòng, khách hàng cũng khó có thể mô tả chính xác vị trí của họ.

"Đây là lý do tại sao tôi nói Trung Quốc đang sống vào năm 2050", một blogger có tên Mi Di nói trong video của mình.

Nhiều người không thể tin rằng việc giao đồ ăn tận nơi lại tiện lợi đến vậy. "Điều này vừa đáng sợ vừa thú vị", một người để lại bình luận.

Tuy nhiên, công nghệ này chưa thể nhân rộng vì có một số hạn chế nhất định. Những chiếc drone này thường cần một không gian nhỏ để hạ cánh, nếu không bạn sẽ không thể đặt hàng qua dịch vụ giao hàng bằng drone. Không gian cũng cần phải thông thoáng, không có cây cối và đường dây điện.