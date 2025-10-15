Cú hích 1 tỷ USD: Cuba chạy đua với thời gian để đưa đất nước "tiến về phía trước"

Cuba đang chạy đua với thời gian để mở rộng đáng kể công suất năng lượng mặt trời. Chính phủ Cuba đã công bố kế hoạch tăng đáng kể công suất năng lượng mặt trời của quốc đảo này vào năm 2025.

Tại một cuộc họp chính phủ gần đây do Chủ tịch Miguel Díaz-Canel chủ trì, Cuba tuyên bố rằng trước cuối năm 2025, sẽ có 51 công viên quang điện hoạt động trong nước, trong đó 32 công viên đã được đồng bộ hóa với Hệ thống điện quốc gia (SEN).

Dự kiến, các công viên năng lượng mặt trời này sẽ cung cấp hơn 1.000 Megawatt (MW) năng lượng trước cuối năm 2025. Cuba tuyên bố con số này tương đương với khoản đầu tư 1 tỷ USD, CiberCuba thông tin ngày 11/10/2025.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh gốc: Ariel Ley Royero/EPA-EFE

Nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố rằng "chương trình lắp đặt các công viên quang điện vẫn đang được tiến hành" và nhờ những khoản đầu tư này, tình trạng thiếu hụt năng lượng đã "giảm bớt".

"Quan điểm là chúng ta phải tiến về phía trước và chúng ta sẽ vượt qua điều này (thiếu hụt năng lượng)", ông Miguel Díaz-Canel tuyên bố, lưu ý rằng "người dân vẫn chưa nhận thấy sự cải thiện đáng kể" do tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn.

Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Cuba nhằm chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra của đất nước.

Nhờ "Thiên thời - Địa lợi", Cuba tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo

Hưởng lợi từ bức xạ mặt trời trung bình hàng ngày là 5,5 kWh trên mỗi mét vuông, chính phủ Cuba tiếp tục coi năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chiến lược của quốc gia.

Bước sang năm 2026, quốc đảo vùng Caribe tiếp tục đặt mục tiêu đạt được con số sản lượng tương tự (thêm 1.000 Megawatt) từ các công viên năng lượng mặt trời lắp đặt mới, qua đó tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu (vốn chiếm 87% cơ cấu năng lượng riêng năm 2021).

Ngày 21/2/2025, công viên quang điện mặt trời đầu tiên của Cuba đã được khánh thành, với công suất 21,8 MW. Dự án tọa lạc tại Cotorro, ngoại ô Havana. Ảnh: El Toque/Havana Times

Năng lượng mặt trời được coi là một thành phần chủ chốt trong chiến lược năng lượng tái tạo của Cuba, nhờ nguồn ánh nắng dồi dào của hòn đảo và chi phí công nghệ năng lượng mặt trời đang ngày càng giảm. Chính phủ nước này đặt mục tiêu khai thác những nguồn tài nguyên này để cải thiện tính ổn định và bền vững của hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, Cuba cũng đã tạo ra các ưu đãi cho đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (quang năng, sinh khối...).

Việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo cũng được xem là một cách để Cuba giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Quốc gia này đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm mực nước biển dâng cao và tần suất bão ngày càng dày đặc.

Bằng cách tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, quốc gia này hy vọng sẽ giảm lượng khí thải carbon và đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu.

Cuba lên kế hoạch xây dựng 92 công viên năng lượng mặt trời vào năm 2030. Ảnh minh họa: Battery Industry

Dưới góc độ kinh tế, việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Ngoài việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nó còn tạo ra việc làm mới và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời sẽ đòi hỏi đầu tư đáng kể, nhưng lợi ích dài hạn dự kiến sẽ vượt xa chi phí.

Khi Cuba thúc đẩy kế hoạch mở rộng công suất năng lượng mặt trời, cộng đồng quốc tế sẽ theo dõi sát sao. Nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của hòn đảo này có thể là hình mẫu cho các quốc gia khác đang đối mặt với những thách thức tương tự.

Nếu thành công, sáng kiến năng lượng mặt trời của Cuba có thể góp phần mở đường cho một hệ thống năng lượng bền vững và linh hoạt hơn ở khu vực Caribe.