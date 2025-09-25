Cuba muốn học hỏi một kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi sống một nửa nhân loại: Kỳ tích

Đại diện Công ty TNHH Agri VMA, cùng các kỹ sư, nông dân, cán bộ Việt Nam và Cuba vui mừng trước năng suất cao của các cánh đồng lúa. Ảnh: TTXVN

Đó là kỹ thuật trồng lúa của Việt Nam.

Mới đây, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP HCM, cho biết, Cuba có nhiều điều cần học hỏi từ các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những thành tựu đạt được trong 40 năm Đổi mới. Cuba đang tiến hành quá trình cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, vì vậy việc tiếp thu kinh nghiệm là rất cần thiết.

Đặc biệt, bà Ariadne Feo Labrada cho biết, Cuba muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với chất lượng cao, đa dạng giống.

"Việt Nam nắm vững cả kỹ thuật canh tác lúa nước và lúa cạn. Trong khi đó, TP HCM phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những khía cạnh mà chúng tôi muốn học hỏi", Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM bày tỏ.

Theo bà Ariadne Feo Labrada, người dân Cuba tiêu thị gạo nhiều giống như người Việt Nam. Nhưng Cuba luôn phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hiện nay, có nhiều công ty Việt Nam đã có mặt tại Cuba, trồng lúa ở quốc gia này và đạt được sản lượng rất cao.

Cảnh thu hoạch lúa ở Cuba. Ảnh: Đại sứ Việt Nam ở Cuba

Việc này đã và đang tạo ra sự thay đổi lớn ở Cuba. Bởi theo bà Ariadne Feo Labrada, năng suất lúa trước đây tại Cuba chỉ đạt khoảng từ 2,5 – 3 tấn/ha. Nhưng đến nay, nhờ các dự án của Việt Nam, Cuba đã đạt 7,2 tấn/ha.

"Điều này rất quan trọng để Cuba duy trì an ninh lương thực nhờ vào sản xuất lúa gạo. Đây là một lĩnh vực hợp tác tuyệt vời mà chúng tôi đang từng bước xây dựng", bà Ariadne Feo Labrada cho hay.

"Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình"

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, chiều 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba, chiều 2/9.

Tại cuộc gặp này, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, hỗ trợ Cuba trong các dự án về nông nghiệp và năng lượng. Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn Việt Nam thúc đẩy, mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Thủ tướng đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích, nâng cao năng suất sản xuất lúa gạo tại Cuba. Đồng thời nghiên cứu tổ chức các mô hình phát triển các loại cây trái, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... nhằm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân ngay tại Cuba.

Thúc đẩy sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam – Cuba

Trước đó nữa, vào chiều 25/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến hội đàm Thứ trưởng Cuba Telce González Morera, để thống nhất định hướng tăng cường hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là về sản xuất lúa gạo.

Theo Thứ trưởng Cuba Telce González Morera, nhờ điều kiện thuận lợi cùng sự đồng hành của chuyên gia Việt Nam, các mục tiêu sản xuất lúa gạo của Cuba ở giai đoạn 3 - 4 đã đạt nhiều kết quả tích cực, kết thúc giai đoạn 5 và mở sang hình thức hợp tác mới. Thứ trưởng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hợp tác sản xuất ở Cuba.

Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang triển khai thí điểm trên 1.000 ha lúa, đồng thời lên kế hoạch mở rộng diện tích lên 2.500 – 3.000 ha, với sự tham gia trực tiếp của nông dân Cuba. Thứ trưởng Cuba Telce González Morera cho biết, đây là mô hình hợp tác thứ hai sau mô hình đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam quản lý toàn bộ. Bên cạnh đó, hai bên cũng đang nghiên cứu mô hình thứ ba, trong đó doanh nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp vật tư nông nghiệp để người dân Cuba chủ động sản xuất.

Những mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sản xuất lúa gạo quy mô lớn tại Cuba.

Thứ trưởng Telce González Morera nhấn mạnh, với sự đi đầu của các doanh nghiệp này, Cuba kỳ vọng liên kết sản xuất lúa gạo quy mô lớn sẽ được hình thành, từ đó mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Cuba.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định rằng Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cuba trong lĩnh vực lúa gạo, thủy sản và chế biến ngô.

Theo các chuyên gia của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), gạo là nguồn lương thực chính đối với hơn 3,5 tỷ người (tương đương với gần một nửa dân số thế giới) và cung cấp khoảng 20% nguồn cung năng lượng trong bữa ăn toàn cầu. Trong những năm qua, Việt Nam trở thành một trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới (cùng với Ấn Độ và Thái Lan). Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt 43,5 triệu tấn, xuất khẩu 4,15 triệu tấn, dự kiến năm 2025 đạt 47 triệu tấn.



