Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia

12-12-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia

Mặc dù biên giới đất liền giữa Campuchia và Thái Lan đã đóng cửa từ tháng 7, hàng hóa Thái Lan vẫn tiếp tục nhập khẩu vào thị trường Campuchia.

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, theo báo cáo vào ngày 10/12 của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 11/2025 đạt 205,49 triệu USD, giảm 45,92% so với 380 triệu USD được ghi nhận vào tháng 11/2024.

Vào tháng 11 năm nay, kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan vào Campuchia đạt 161,67 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu từ Campuchia sang Thái Lan đạt 43,82 triệu USD. Điều này có nghĩa là thâm hụt thương mại của Campuchia với Thái Lan lên tới 117,85 triệu USD.

Vào tháng 10, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 299,27 triệu USD, trong đó Thái Lan nhập khẩu 239,68 triệu USD và Campuchia xuất khẩu 59,59 triệu USD, tức là tổng kim ngạch thương mại giảm 31,34% từ tháng 10 đến tháng 11.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,41 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan đạt 2,72 tỷ USD, giảm 12,7%; trong khi kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt 679,72 triệu USD, giảm 13,8%.

Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia- Ảnh 1.

Các container đang được xếp dỡ tại Cảng biển Sihanoukville, Campuchia. Do biên giới trên bộ đóng cửa, hàng hóa Thái Lan phải nhập khẩu vào Campuchia qua Lào, đường thủy hoặc đường hàng không. Ảnh: Phnom Penh Post

Chea Chandara - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics và Chuỗi cung ứng Campuchia - nói với Phnom Penh Post rằng các cuộc đụng độ vũ trang dọc biên giới trên bộ giữa Campuchia và Thái Lan đã khiến nhiều người tiêu dùng Campuchia tẩy chay các sản phẩm của Thái Lan.

Ông cho biết thêm rằng tất cả hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa hai nước hiện đã ngừng lại, mặc dù hàng hóa vẫn có thể được vận chuyển qua Lào, đường thủy hoặc đường hàng không.

Ông tin rằng dòng chảy thương mại song phương sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do tình hình biên giới căng thẳng đã làm gia tăng sự ủng hộ của người tiêu dùng Campuchia đối với các sản phẩm nội địa. Đồng thời, xu hướng Campuchia nhập khẩu hàng hóa thay thế từ các nước khác thay vì sản phẩm của Thái Lan cũng ngày càng tăng.

Theo Duy Nguyễn

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD?

10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD? Nổi bật

EU tìm được cứu tinh

EU tìm được cứu tinh Nổi bật

‘Gã khổng lồ’ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ điều tra hối lộ

‘Gã khổng lồ’ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ điều tra hối lộ

19:35 , 12/12/2025
Mỹ toan tính thành lập nhóm quyền lực mới với Nga, bỏ qua G7

Mỹ toan tính thành lập nhóm quyền lực mới với Nga, bỏ qua G7

19:00 , 12/12/2025
Chính thức mở bán 'thẻ vàng' triệu USD dành cho giới nhà giàu muốn định cư Mỹ

Chính thức mở bán 'thẻ vàng' triệu USD dành cho giới nhà giàu muốn định cư Mỹ

18:33 , 12/12/2025
Nga đón tin buồn

Nga đón tin buồn

18:05 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên