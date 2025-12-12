Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, theo báo cáo vào ngày 10/12 của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 11/2025 đạt 205,49 triệu USD, giảm 45,92% so với 380 triệu USD được ghi nhận vào tháng 11/2024.

Vào tháng 11 năm nay, kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan vào Campuchia đạt 161,67 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu từ Campuchia sang Thái Lan đạt 43,82 triệu USD. Điều này có nghĩa là thâm hụt thương mại của Campuchia với Thái Lan lên tới 117,85 triệu USD.

Vào tháng 10, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 299,27 triệu USD, trong đó Thái Lan nhập khẩu 239,68 triệu USD và Campuchia xuất khẩu 59,59 triệu USD, tức là tổng kim ngạch thương mại giảm 31,34% từ tháng 10 đến tháng 11.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,41 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan đạt 2,72 tỷ USD, giảm 12,7%; trong khi kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt 679,72 triệu USD, giảm 13,8%.

Các container đang được xếp dỡ tại Cảng biển Sihanoukville, Campuchia. Do biên giới trên bộ đóng cửa, hàng hóa Thái Lan phải nhập khẩu vào Campuchia qua Lào, đường thủy hoặc đường hàng không. Ảnh: Phnom Penh Post

Chea Chandara - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics và Chuỗi cung ứng Campuchia - nói với Phnom Penh Post rằng các cuộc đụng độ vũ trang dọc biên giới trên bộ giữa Campuchia và Thái Lan đã khiến nhiều người tiêu dùng Campuchia tẩy chay các sản phẩm của Thái Lan.

Ông cho biết thêm rằng tất cả hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa hai nước hiện đã ngừng lại, mặc dù hàng hóa vẫn có thể được vận chuyển qua Lào, đường thủy hoặc đường hàng không.

Ông tin rằng dòng chảy thương mại song phương sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do tình hình biên giới căng thẳng đã làm gia tăng sự ủng hộ của người tiêu dùng Campuchia đối với các sản phẩm nội địa. Đồng thời, xu hướng Campuchia nhập khẩu hàng hóa thay thế từ các nước khác thay vì sản phẩm của Thái Lan cũng ngày càng tăng.