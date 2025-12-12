‘Gã khổng lồ’ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ điều tra hối lộ

Trụ sở của ZTE ở Trung Quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, ZTE từng phải nộp khoảng 2 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan Mỹ vì vi phạm quy định xuất khẩu. Trong nhiều năm nay, tập đoàn này đối mặt với các cuộc điều tra trên toàn thế giới về cáo buộc hối lộ để giành được hợp đồng viễn thông.

Theo các nguồn tin, năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra để làm rõ nghi vấn ZTE vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) tại Nam Mỹ và các khu vực khác. Đạo luật này cấm hành vi trả tiền hoặc quà tặng giá trị cho quan chức nước ngoài nhằm giành lợi thế kinh doanh.

Theo Reuters , các quan chức Mỹ đang soạn thảo một thỏa thuận có thể khiến ZTE phải trả hơn 1 tỷ USD, hoặc thậm chí 2 tỷ USD, dựa trên mức lợi nhuận mà công ty thu được từ các hợp đồng sai phạm.

ZTE không phản hồi yêu cầu bình luận. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận.

Theo các nguồn tin, một thỏa thuận với Mỹ sẽ cần được Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn.

Các vụ việc liên quan FCPA thường xuất hiện nhiều năm sau khi hành vi sai phạm diễn ra. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện hành vi hối lộ gần đây nhất của ZTE xảy ra vào năm 2018.

Theo nguồn tin, ZTE đã ký các thỏa thuận kinh doanh ở Nam Mỹ mà Bộ Tư pháp Mỹ nghi ngờ liên quan tới hối lộ, trong đó một nguồn tin nhắc đến Venezuela.

Năm 2017, ZTE nhận tội xuất khẩu trái phép hàng hóa Mỹ sang Iran và chấp nhận nộp 892 triệu USD tiền phạt. Năm 2018, Bộ Thương mại cáo buộc tập đoàn này gian dối việc kỷ luật nhân viên liên quan vi phạm, theo đó cấm toàn bộ xuất khẩu của Mỹ sang ZTE.

Điều này cắt đứt nguồn cung thiết bị quan trọng như chip, phần mềm và linh kiện, buộc ZTE phải dừng nhiều hoạt động chính.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, ông Trump đang đàm phán thương mại với Trung Quốc và đã lên tiếng ủng hộ công ty nên lệnh cấm được dỡ bỏ, sau khi ZTE trả thêm 1 tỷ USD theo thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra xem ZTE có vi phạm thỏa thuận năm 2018 hay không, một nguồn tin cho biết.

ZTE đạt mức lợi nhuận 1,16 tỷ USD trong năm 2024. Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể khôi phục lệnh cấm cung cấp sản phẩm từ các nhà cung ứng Mỹ như Qualcomm – nhà cung cấp chip Snapdragon được dùng trong điện thoại cao cấp của ZTE.

ZTE hiện vẫn sử dụng chip từ Intel, AMD và các công ty Mỹ khác cho điện thoại, máy chủ và thiết bị mạng của họ.