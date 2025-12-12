Chính thức mở bán 'thẻ vàng' triệu USD dành cho giới nhà giàu muốn định cư Mỹ

Trang web nhận đơn đăng ký 'thẻ vàng' với mức phí 1 triệu USD chính thức hoạt động khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khởi động chương trình này trong buổi lễ tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Chương trình thẻ vàng nhập cư nhằm thay thế visa EB-5, loại visa được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1990 để thu hút đầu tư nước ngoài và dành cho những người có khoản đầu tư khoảng 1 triệu USD vào công ty có ít nhất 10 nhân viên.

"Thẻ vàng định cư" được Mỹ công bố. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump xem kế hoạch này là cách để Mỹ thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu, đồng thời tạo ra doanh thu cho ngân sách liên bang. Nhà lãnh đạo Mỹ quảng bá chương trình thẻ vàng trong nhiều tháng và từng đề xuất mỗi thẻ sẽ có mức giá 5 triệu USD. Tuy nhiên, gần đây ông điều chỉnh lại mức giá xuống còn 1 triệu USD và 2 triệu USD.

Tổng thống Trump cho biết tất cả khoản tiền thu được từ thẻ vàng sẽ "chuyển cho chính phủ Mỹ". Dự đoán có hàng tỷ USD sẽ chảy vào tài khoản do Bộ Tài chính quản lý "nơi chúng ta có thể làm những điều tích cực cho đất nước".

Chương trình này thực chất là một loại thẻ xanh, cho phép cư trú hợp pháp vĩnh viễn kèm theo cơ hội nhập quốc tịch. "Về cơ bản, đó là thẻ xanh nhưng tốt hơn nhiều. Quyền lực hơn nhiều, một con đường vững chắc hơn nhiều", ông Trump nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick , cá nhân sở hữu thẻ vàng cũng phải nộp thuế toàn cầu như công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, với phí 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho các công ty tài trợ nhân viên, cùng phí thẩm định 15.000 USD.

"Trước đây chúng tôi tiếp nhận nhóm dưới cùng, nhưng giờ chỉ nhận những người xuất sắc nhất, thay vì những người tìm cách lấy việc làm từ người Mỹ", ông Lutnick nói.

Trong khi đó, loại visa cao cấp hơn - "thẻ bạch kim" trị giá 5 triệu USD - cho phép người sở hữu "ở lại Mỹ tới 270 ngày mà không phải nộp thuế thu nhập từ ngoài Mỹ", nhiều khả năng sẽ chưa triển khai trong thời gian tới và cần sự phê chuẩn của Quốc hội.

Chương trình thẻ vàng được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump nỗ lực kiểm soát tình trạng nhập cư, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.