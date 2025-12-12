Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin buồn

12-12-2025 - 18:05 PM | Tài chính quốc tế

Sau nhiều năm chi tiêu mạnh tay trong bối cảnh chiến sự, người dân Nga đang bắt đầu “siết chặt hầu bao”. Đây là một chuyển biến đáng chú ý cho thấy áp lực ngày càng gia tăng lên nền kinh tế quốc gia.

Theo báo cáo công bố ngày 10/12 của Ngân hàng Trung ương Nga, mức tăng trưởng tiêu dùng đã suy yếu rõ rệt tại hầu hết các khu vực trong tháng 10 và 11, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục và kỳ vọng lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại.

Báo cáo cho biết: “Theo phản ánh từ các nhà bán lẻ trên toàn quốc, ngày càng nhiều mặt hàng được người tiêu dùng mua trong các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Các hộ gia đình có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn.”

Nhu cầu đối với các mặt hàng không thiết yếu và có giá trị cao đã giảm tại nhiều địa phương, cho thấy đà hạ nhiệt rõ rệt sau giai đoạn “bùng nổ tiêu dùng” kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Đợt bùng nổ chi tiêu trước đó chủ yếu đến từ việc chính phủ Nga gia tăng chi tiêu quốc phòng, kéo theo tình trạng thiếu hụt lao động và đẩy lương tăng vọt. Nhiều hộ gia đình tranh thủ chi tiêu mạnh tay khi thu nhập tăng nhanh.

Tuy nhiên, đà tăng này nay đã bắt đầu chững lại. Tốc độ tăng lương đang chậm lại, nhiều doanh nghiệp trên khắp các khu vực báo cáo nhu cầu tuyển dụng giảm và thị trường lao động bớt căng thẳng hơn trước. Theo ngân hàng trung ương Nga, điều này báo hiệu kỳ vọng thu nhập trong tương lai cũng đang điều chỉnh về mức thận trọng hơn.

Dự kiến trong năm 2026, nhiều doanh nghiệp sẽ chỉ tăng lương ở mức khiêm tốn, cho thấy người dân Nga đang chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn “thắt lưng buộc bụng”.

Báo cáo mới nhất được công bố trong bối cảnh xung đột tại Ukraine sắp bước sang năm thứ 5. Các biện pháp kích cầu từ thời chiến dường như đang dần cạn kiệt tác dụng. Trong tháng 11, doanh thu từ dầu khí, trụ cột ngân sách Nga, đã giảm tới 34% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay cả trước đó, nhiều nhà phân tích đã cảnh báo rằng nền kinh tế Nga chủ yếu được “chống đỡ” nhờ chi tiêu quốc phòng, các khoản trợ cấp và chính sách can thiệp khẩn cấp. Thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina từng cảnh báo vào cuối năm 2023 rằng nền kinh tế có nguy cơ “quá nóng”.

Thậm chí, lãnh đạo ngân hàng lớn nhất nước Nga còn khẳng định vào giữa năm 2024 rằng kinh tế Nga đang “chắc chắn và rõ ràng bị quá nhiệt”.

Tham khảo BI﻿

Nợ 100 tỷ USD, chỉ báo vỡ nợ bất ngờ tăng vọt, cổ phiếu rớt 13% chỉ trong một phiên: Chuyện gì đang xảy ra với công ty AI 'hot' nhất nhì thế giới?

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD?

10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD? Nổi bật

EU tìm được cứu tinh

EU tìm được cứu tinh Nổi bật

Đổ xô trồng 'hạt ngọc xanh', nông dân Nga bị 'hớ', thừa tận 700.000 tấn do Trung Quốc giảm mua, sắp phải chuyển sang trồng cây khác có lãi hơn

Đổ xô trồng 'hạt ngọc xanh', nông dân Nga bị 'hớ', thừa tận 700.000 tấn do Trung Quốc giảm mua, sắp phải chuyển sang trồng cây khác có lãi hơn

16:00 , 12/12/2025
Ukraine "vô hiệu hóa" hạm đội bóng tối Nga -Tổng thống Putin nổi giận, tuyên bố 1 điều

Ukraine "vô hiệu hóa" hạm đội bóng tối Nga -Tổng thống Putin nổi giận, tuyên bố 1 điều

15:40 , 12/12/2025
Thảm kịch đen tối nhất lịch sử NASA: Cả phi hành đoàn nổ tung trước mắt hàng triệu người trên trực tiếp

Thảm kịch đen tối nhất lịch sử NASA: Cả phi hành đoàn nổ tung trước mắt hàng triệu người trên trực tiếp

15:09 , 12/12/2025
Nợ 100 tỷ USD, chỉ báo vỡ nợ bất ngờ tăng vọt, cổ phiếu rớt 13% chỉ trong một phiên: Chuyện gì đang xảy ra với công ty AI 'hot' nhất nhì thế giới?

Nợ 100 tỷ USD, chỉ báo vỡ nợ bất ngờ tăng vọt, cổ phiếu rớt 13% chỉ trong một phiên: Chuyện gì đang xảy ra với công ty AI 'hot' nhất nhì thế giới?

14:47 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên