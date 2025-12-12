Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ toan tính thành lập nhóm quyền lực mới với Nga, bỏ qua G7

12-12-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông đưa tin Mỹ đang âm thầm xây dựng một khối quyền lực mới cùng 4 quốc gia - Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, nhằm thay thế vai trò của G7.

Ý tưởng về nhóm mới – tạm gọi là “Core 5” – được cho là xuất hiện trong bản dự thảdài hơn của Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump , bản thảo chưa từng được công bố chính thức.

Theo trang Defense One, bản dự thảo này được lưu hành nội bộ trước khi Nhà Trắng công bố tài liệu rút gọn, và đề xuất lập ra một diễn đàn đối thoại giữa các cường quốc nằm ngoài khuôn khổ G7.

Mỹ toan tính thành lập nhóm quyền lực mới với Nga, bỏ qua G7- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch bị rò rỉ, nhóm 5 nước sẽ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường kỳ tương tự G7, mỗi cuộc họp tập trung vào một chủ đề lớn. Vấn đề an ninh Trung Đông – đặc biệt là bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả-rập Xê Út – được cho là chủ đề đầu tiên.

Bản dự thảo chưa công bố này cũng được cho là nêu rõ ý định giảm vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu, thúc đẩy NATO áp dụng mô hình “chia sẻ gánh nặng” cứng rắn hơn, đồng thời ưu tiên quan hệ song phương với những chính phủ EU có quan điểm gần với Washington như Áo, Hungary, Italia và Ba Lan.

Trong khi đó, Politico dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định rằng “không tồn tại bất kỳ phiên bản thay thế, bí mật hay phân loại mật nào” ngoài kế hoạch chính thức dài 33 trang.

Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được tuyên bố chính thức nào từ Washington về kế hoạch nói trên và kêu gọi thận trọng với thông tin.

Những báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về vị trí của Nga trong các nhóm do phương Tây dẫn dắt. Năm 1998, G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Nhật Bản) mở rộng thành G8 khi kết nạp Nga, nhưng tư cách của Moskva bị đình chỉ vào năm 2014 vì vấn đề Crimea.

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng việc loại Nga khỏi nhóm là “một sai lầm lớn” và rằng nếu Nga vẫn còn ngồi vào bàn thảo luận, cuộc xung đột Ukraine năm 2022 có thể đã không leo thang.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây nói trong một cuộc phỏng vấn với India Today rằng Nga không có kế hoạch quay lại G7, đồng thời nhận định tầm ảnh hưởng của nhóm này đang suy giảm.

