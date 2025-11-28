Căng thẳng chưa dứt, loạt ‘ông lớn’ Thái Lan chịu cú sốc chưa từng có từ Campuchia, ngậm ngùi nhìn đối thủ láng giềng giành thị phần

Các tập đoàn lớn của Thái Lan ghi nhận doanh thu quý 3/2025 sụt giảm mạnh do hoạt động thương mại biên giới với Campuchia bị gián đoạn vì xung đột, tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin.

Từ Carabao Group – nhà sản xuất nước tăng lực lớn nhất Thái Lan – đến thương hiệu mì gói Mama, nhiều doanh nghiệp buộc phải triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi doanh số tại thị trường Campuchia – vốn là một trong các thị trường xuất khẩu chủ lực – lao dốc với tốc độ chưa từng có.

Theo truyền thông Thái Lan, căng thẳng tại biên giới đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay hàng Thái tại Campuchia, kéo theo cuộc khủng hoảng thương mại toàn diện đối với doanh nghiệp Thái.

Các doanh nghiệp Thái ước tính thiệt hại hàng chục triệu đến hàng tỷ baht trong quý 3.

Các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích cho rằng tác động rất “rõ ràng, nghiêm trọng”, và có khả năng kéo dài sang quý 4 nếu tình hình không cải thiện.

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là lĩnh vực chịu thiệt hại nhất. Các mặt hàng này từng phủ kín kệ hàng tại các thành phố và nông thôn Campuchia.

Ông Sathien Sathientham, CEO Carabao Group, cho biết doanh số tại Campuchia giảm mạnh do tâm lý tẩy chay và các hạn chế tại biên giới khiến nhu cầu suy yếu và hoạt động phân phối gặp khó khăn. Ông ước tính doanh số thiệt hại lên tới “hàng trăm triệu baht”, đồng thời nhấn mạnh hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đã thúc đẩy lời kêu gọi người tiêu dùng Campuchia tẩy chay sản phẩm Thái.

Theo báo cáo, sự sụt giảm này gần như chủ yếu xuất phát từ việc xuất khẩu sang Campuchia giảm – một thị trường từng mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Carabao.

Cộng thêm chi phí logistics tăng và tình trạng tắc nghẽn vận tải, doanh số của Carabao tại khu vực CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) giảm tới 44%.

Tác động của hạn chế thương mại cũng lan rộng ra nhiều ngành hàng khác. Mì gói, đồ ăn vặt, sản phẩm gia dụng Thái – vốn từng thống trị thị trường Campuchia – đều ghi nhận mức giảm mạnh do biên giới siết chặt, xe tải bị kiểm tra gắt gao, đình trệ hoặc cấm thông quan. Tình trạng này gây thiếu hụt hàng hóa tại nhiều nhà bán lẻ Campuchia, buộc người tiêu dùng và cửa hàng chuyển sang nguồn cung thay thế.

Các doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá là phản ứng nhanh nhất. Khmer Times cho biết hàng Việt đã tăng mạnh sự hiện diện trên thị trường, từ bánh kẹo, sữa đến mì gói và socola.

Một quản lý chuỗi bán lẻ lớn tại Phnom Penh nói rằng trong khi Malaysia cũng nỗ lực thâm nhập thị trường, hàng Việt Nam mới là “thành công nhất” trong việc lấp chỗ trống của hàng Thái.

Một nguồn tin ngành hàng khác cho biết các lô hàng từ Việt Nam đã kịp thời bù đắp thị trường trong giai đoạn hỗn loạn ban đầu khi Campuchia gần như ngừng thông quan hàng hóa Thái.

Trước khủng hoảng, hàng Thái chiếm khoảng 25% doanh số tại nhiều siêu thị và là nhóm sản phẩm được người tiêu dùng Campuchia ưa chuộng hàng đầu.

Theo Cục Thương mại Quốc tế (DIT) Thái Lan, thương mại xuyên biên giới trong tháng 10 đạt 146.648 triệu baht, tăng 4,2%. Con số này nâng tổng giá trị thương mại xuyên biên giới trong 10 tháng đầu năm lên 1,63 nghìn tỷ baht, tăng 7,7%. Tuy nhiên, thương mại với Campuchia chứng kiến mức giảm mạnh 99,9%, chủ yếu do việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới. ﻿

Tham khảo: The Nation, Khmer Times﻿