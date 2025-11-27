Quan chức Campuchia họp với doanh nghiệp Trung Quốc: Thêm diễn biến mới về Kênh đào Phù Nam Techno

Theo oknha.news, Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG) có kế hoạch đầu tư xây dựng một xưởng đóng tàu dọc theo Kênh đào Phù Nam Techno. Thông tin này được công bố trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Công chính - Vận tải Campuchia Peng Ponea với Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG) vào ngày 14/11.

Bộ trưởng Công chính - Vận tải Campuchia cho biết cuộc họp nhằm thảo luận về hợp tác và tăng cường hơn nữa quan hệ hai bên, đồng thời xem xét các kế hoạch đầu tư xây dựng xưởng đóng tàu dọc theo Kênh đào Funan Techo.

Kênh đào Phù Nam Techno đi qua bốn tỉnh: Kandal, Takeo, Kampot và Kep, được thiết kế để tàu có trọng tải tối đa 3.000 DWT có thể di chuyển một cách an toàn. Ảnh: kampucheathmey

Theo smenews.asia, Trung Quốc đã đầu tư xây dựng nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Campuchia, như hơn 3.000 km đường bộ và 16 cây cầu bắc qua sông Mê Kông, sông Tonle Sap, sông Bassac và các sông khác.

Hiện nay, chính phủ Campuchia đang chuẩn bị cho việc nạo vét kênh đào Phù Nam Techo. Theo kampucheathmey, Người phát ngôn Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Phan Rim chia sẻ vào sáng ngày 20/11 rằng, dự án Kênh đào Phù Nam Techo sẽ chính thức bắt đầu nạo vét khi nước rút vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2025.

"Tiến độ thi công dự án Kênh đào Funan Techo vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ khởi công vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 12. Điều này phụ thuộc vào tình hình nước. Nước tiếp tục dâng cao ở một số khu vực và mưa vẫn tiếp diễn. Vì vậy, chỉ cần nước rút, chúng tôi có thể đào."

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.