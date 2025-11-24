Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Campuchia đến bức thư hôm 20/11: Ông Hun Sen khẳng định cam kết với Việt Nam

24-11-2025 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhấn mạnh "mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác toàn diện" giữa hai nước và cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 24/11 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã ca ngợi mối quan hệ song phương và hợp tác mạnh mẽ giữa Campuchia và Việt Nam, tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác.

Ông Hun Sen đã chuyển tải những thông điệp của mình trong một bức thư được gửi hôm 20/11 để đáp lại điện mừng của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập Campuchia.

Theo Khmer Times, Campuchia đã kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập vào ngày 9/11 với một buổi lễ long trọng được tổ chức tại Đài tưởng niệm Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, đánh dấu ngày vương quốc này hoàn toàn giành được độc lập từ tay thực dân Pháp.

Lễ kỷ niệm do Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet và các quan chức cấp cao từ nhiều bộ, ngành của Campuchia.

Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành hàng đầu của Campuchia, cùng với các thành viên Thượng viện, Quốc hội, chính phủ, các nhà ngoại giao, công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, và khách mời trong nước Campuchia và quốc tế cũng đã tham dự buổi lễ.

Từ lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Campuchia đến bức thư hôm 20/11: Ông Hun Sen khẳng định cam kết với Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AKP

Trong bức thư được gửi hôm 20/11, ông Hun Sen viết rằng: "Tôi rất vui mừng khi Campuchia và Việt Nam đã có mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác toàn diện ở mọi cấp độ, nhờ cam kết không ngừng nghỉ của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác cùng có lợi. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thông qua nỗ lực chung, hai nước chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thịnh vượng trên mọi lĩnh vực hợp tác."

Ông Hun Sen cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp Campuchia và Việt Nam trong khuôn khổ song phương và đa phương, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa hai nước trên tinh thần "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài".

Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) hồi đầu tháng này báo cáo rằng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam giảm nhẹ xuống còn 3,4 tỷ USD, giảm 0,2%.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt 6,5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù kim ngạch thương mại tăng trưởng khiêm tốn, Việt Nam vẫn tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, được hỗ trợ bởi xuất khẩu nông sản và hợp tác ngày càng tăng trong lĩnh vực năng lượng và thương mại biên giới.

