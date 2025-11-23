Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia bắt nhóm đóng giả quân cảnh để bắt cóc, tống tiền du khách

23-11-2025 - 16:13 PM | Tài chính quốc tế

Một nhóm tội phạm giả danh quân cảnh, trong đó một số người mặc quân phục, đã bị bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và tống tiền du khách vào ban đêm tại Phnom Penh.

Theo báo Khmer Times, phát biểu ngày 21/11, Trung tướng Chuon Narin, Cảnh sát trưởng Phnom Penh, Campuchia cho biết vào lúc 3h20 ngày 15/11/2025, tại đường 352, thôn 8, xã Boeung Keng Kang 1, thị trấn Khan Boeung Keng Kang đã xảy ra vụ nhóm tội phạm bắt giữ trái phép một người đàn ông Trung Quốc và tống tiền anh này 52.000 USD.

Campuchia bắt nhóm đóng giả quân cảnh để bắt cóc, tống tiền du khách- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Khmer Times)

Ngày 19/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra kỹ lưỡng, Cục Tội phạm nghiêm trọng của Sở cảnh sát Phnom Penh phối hợp với cảnh sát của 14 quận và cảnh sát các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, Siem Reap và Preah Sihanouk đã bắt giữ 8 nghi phạm. Nhóm bị bắt giữ gồm: Hum Sophon, 32 tuổi, sống tại Phnom Penh; Khoun Run, 31 tuổi, sống tại tỉnh Kratie; Non Siton, 35 tuổi, sống tại tỉnh Kandal; Hum Wirak, 24 tuổi, sống tại tỉnh Kampot; Hum Sopheak, 35 tuổi, sống tại Phnom Penh; Chea Sokly, 25 tuổi, sống tại tỉnh Kandal; Mon Vichet Chenda, 29 tuổi, sống tại Phnom Penh; Lam Leap, 34 tuổi, sống tại Phnom Penh.

Theo Trung tướng Chuon Narin, trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật gồm: 1 xe ô tô màu trắng biển số Kampot 2B-8818 và 1 xe màu xám biển số Phnom Penh 2BQ-8101, 4 khẩu súng, 6 điện thoại, 38 viên đạn, 7 còng tay, 4 bộ đồng phục quân cảnh, 2 thẻ quân cảnh bản sao, 1 ba lô.

Campuchia bắt nhóm đóng giả quân cảnh để bắt cóc, tống tiền du khách- Ảnh 2.

Các tang vật bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Khmer Times)

Theo lời khai của 8 nghi phạm trên, chúng đã thực hiện 6 vụ bắt cóc và tống tiền. Hiện cả 8 đối tượng đã bị chuyển hồ sơ sang Văn phòng Cảnh sát tội phạm nghiêm trọng để trình lên tòa án thành phố Phnom Penh xử lý theo pháp luật.

Trung tướng Chuon Narin nhấn mạnh nhóm tội phạm này đã làm tổn hại hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Theo Linh Chi

VTV

