Trung tướng cảnh sát 29 tuổi lăng mạ cấp dưới vì... phải ký quá nhiều giấy tờ: Bộ Nội vụ Campuchia vào cuộc

21-11-2025 - 09:54 AM | Tài chính quốc tế

Trung tướng cảnh sát Seang Thearith bỗng được chú ý vì sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, khiến Bộ trưởng Nội vụ Campuchia phải hành động.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 20/11 đưa tin, Bộ Nội vụ Campuchia đang tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với Trung tướng Seang Thearith - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia - vì đã có lời nói và cử chỉ không phù hợp với các sĩ quan cấp dưới.

Đại tá Nuon Piseth - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu thuộc Cảnh sát Quốc gia Campuchia - vào ngày 19/11 cho biết việc thi hành kỷ luật này phù hợp với Bộ luật Kỷ luật Cảnh sát Quốc gia Campuchia.

Trung tướng cảnh sát 29 tuổi lăng mạ cấp dưới vì... phải ký quá nhiều giấy tờ: Bộ Nội vụ Campuchia vào cuộc- Ảnh 1.

Trung tướng Seang Thearith - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Campuchia

Đại tá Piseth cho biết Trung tướng Seang Thearith, 29 tuổi, đã tức giận với các cấp dưới vì đã làm phiền ông này ký nhiều văn bản khác nhau và cuối cùng đã chửi rủa họ. Những lời lẽ phản cảm của Trung tướng Thearith đã được một cấp dưới bất mãn chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Piseth cho biết thêm rằng bài đăng sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội và Trung tướng Thearith đã bị chỉ trích dữ dội.

Theo Khmer Times, sau khi biết được vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đã quyết định kỷ luật Trung tướng Thearith vào ngày 17/11.

Một tuyên bố ngày 17/11 từ người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết: "Sau khi vụ việc Trung tướng Seang Thearith - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia [Campuchia] - sử dụng lời nói và cử chỉ không phù hợp với các sĩ quan cấp dưới được đưa tin trên mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, ban lãnh đạo Bộ Nội vụ [Campuchia] đã xem xét, điều tra và quyết định tiến hành các biện pháp kỷ luật theo Bộ luật kỷ luật Cảnh sát Quốc gia Campuchia hiện hành".

Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

