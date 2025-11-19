Thủ môn Indonesia bị bắt cóc, đưa đến ổ lừa đảo tại Campuchia?

Trang Detik News (Indonesia) đưa tin: “Cầu thủ 18 tuổi Rizki Nur Fadhilah có khả năng đang bị bắt cóc ở Campuchia. Vụ việc thu hút sự quan tâm khi cha mẹ của Rizki Nur Fadhilah tìm kiếm sự giúp đỡ’.

Detik News thuật lại chi tiết vụ việc: “Theo ông Dedi Solehudin (42 tuổi), cha của Rizki Nur Fadhilah, vụ việc bắt đầu khi con trai ông nhận được lời mời chơi bóng đá ở Medan (Indonesia) từ một người quen trên Facebook tự xưng là quản lý CLB.

"Ban đầu, con trai tôi nói rằng cháu có hợp đồng 1 năm để chơi bóng đá ở Medan. Ngày 26/10, cháu rời đi”, ông Dedi chia sẻ.

Khi đến Medan, con trai ông bị đưa đến Malaysia và cuối cùng là Campuchia. Sau đó, Rizki ngay lập tức được lệnh phải làm việc. Tại Campuchia, Rizki phải làm việc mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Công việc của Rizki là tìm cách liên lạc được với những người giàu có ở nước ngoài và thuyết phục họ chuyển tiền”.

Rizki Nur Fadhilah

Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Indonesia (APPI) đã lên tiếng ngay khi có thông tin về vụ việc. APPI kêu gọi cơ quan chức năng Indonesia xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp nếu cần để đưa Rizki Nur Fadhilah về nước.

APPI cũng cảnh báo các cầu thủ trẻ Indonesia cần phải tỉnh táo trước những lời mời thi đấu ở những đội bóng không rõ tên tuổi. Bởi ẩn sau lời mời có thể là nguy cơ lừa đảo.