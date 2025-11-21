Lũ lụt tấn công Campuchia, Thái Lan

Sở Thông tin tỉnh Siem Reap cho hay hơn 7.000 hộ gia đình thuộc 124 ngôi làng ở 6 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này.

Ngoài Siem Reap, lũ lụt cũng ảnh hưởng lớn đến tỉnh Pursat. Theo Khmer Times, rạng sáng 20-11, chính quyền tỉnh Pursat đã sơ tán những người dân có nguy cơ đến nơi an toàn sau khi mưa lớn khiến sông Pursat và các nhánh sông tràn bờ, đe dọa các cộng đồng ở TP Pursat - thủ phủ của tỉnh - và huyện Kandieng.

Thống đốc tỉnh Pursat Khuy Rida cảnh báo lũ lụt có thể kéo dài 2 ngày và rút dần nếu không có thêm mưa ở thượng nguồn. Trong ngày 20-11, chính quyền tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước, các đội cứu hộ vẫn túc trực để hỗ trợ người dân.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở huyện Tha Sala, tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan hôm 20-11. Ảnh: BANGKOK POST

Còn tại Thái Lan, mưa lớn đã gây lũ lụt ở các tỉnh phía Nam là Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Surat Thani và dự kiến kéo dài đến ngày 23-11, theo tờ Bangkok Post. Tại Nakhon Si Thammarat, tất cả trường học ở huyện Muang đã phải đóng cửa từ ngày 20-11 do mực nước lũ dâng cao khoảng 1 m. Mưa đã liên tục trút xuống trong vòng 3 ngày qua ở khu vực này.

Tại Surat Thani, nước kênh Klong Yan đã tràn vào các cộng đồng và đất nông nghiệp ở huyện Khiri Ratthanikhom. Lũ lụt cũng xảy ra ở huyện Chaiya và Don Sak. Riêng ở Phatthalung, ngày 20-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) Thái Lan đã nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, kèm cảnh báo về lũ quét và nguy cơ sạt lở, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp, bờ sông và chân đồi.

Người dân được khuyến cáo di chuyển đồ đạc lên vùng đất cao hơn, di dời xe cộ, bảo vệ các vật dụng có giá trị và giấy tờ quan trọng. Đến nay, 17 trường học tại tỉnh này phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến.