Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lũ lụt tấn công Campuchia, Thái Lan

21-11-2025 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Theo Phnom Penh Post, ít nhất 20.000 ha lúa và sắn ở tỉnh Siem Reap - Campuchia đã bị thiệt hại khi lượng mưa lớn từ 2 cơn bão gây ra lũ lụt diện rộng.

Sở Thông tin tỉnh Siem Reap cho hay hơn 7.000 hộ gia đình thuộc 124 ngôi làng ở 6 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này.

Ngoài Siem Reap, lũ lụt cũng ảnh hưởng lớn đến tỉnh Pursat. Theo Khmer Times, rạng sáng 20-11, chính quyền tỉnh Pursat đã sơ tán những người dân có nguy cơ đến nơi an toàn sau khi mưa lớn khiến sông Pursat và các nhánh sông tràn bờ, đe dọa các cộng đồng ở TP Pursat - thủ phủ của tỉnh - và huyện Kandieng.

Thống đốc tỉnh Pursat Khuy Rida cảnh báo lũ lụt có thể kéo dài 2 ngày và rút dần nếu không có thêm mưa ở thượng nguồn. Trong ngày 20-11, chính quyền tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước, các đội cứu hộ vẫn túc trực để hỗ trợ người dân.

Lũ lụt tấn công Campuchia, Thái Lan- Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở huyện Tha Sala, tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan hôm 20-11. Ảnh: BANGKOK POST

Còn tại Thái Lan, mưa lớn đã gây lũ lụt ở các tỉnh phía Nam là Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Surat Thani và dự kiến kéo dài đến ngày 23-11, theo tờ Bangkok Post. Tại Nakhon Si Thammarat, tất cả trường học ở huyện Muang đã phải đóng cửa từ ngày 20-11 do mực nước lũ dâng cao khoảng 1 m. Mưa đã liên tục trút xuống trong vòng 3 ngày qua ở khu vực này.

Tại Surat Thani, nước kênh Klong Yan đã tràn vào các cộng đồng và đất nông nghiệp ở huyện Khiri Ratthanikhom. Lũ lụt cũng xảy ra ở huyện Chaiya và Don Sak. Riêng ở Phatthalung, ngày 20-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) Thái Lan đã nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, kèm cảnh báo về lũ quét và nguy cơ sạt lở, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp, bờ sông và chân đồi. 

Người dân được khuyến cáo di chuyển đồ đạc lên vùng đất cao hơn, di dời xe cộ, bảo vệ các vật dụng có giá trị và giấy tờ quan trọng. Đến nay, 17 trường học tại tỉnh này phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến. 

Cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
Campuchia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi lên tới 30%, nhà đầu tư Nhật Bản mặc kệ lịch sử cháy tài khoản đau thương, 'nhắm mắt' lao vào loại tài sản 'nhảy múa' với phương châm liều ăn nhiều

Lãi lên tới 30%, nhà đầu tư Nhật Bản mặc kệ lịch sử cháy tài khoản đau thương, 'nhắm mắt' lao vào loại tài sản 'nhảy múa' với phương châm liều ăn nhiều Nổi bật

Báo cáo việc làm tháng 9 bất ngờ tăng vượt kỳ vọng, Fed liệu có dừng cắt giảm lãi suất?

Báo cáo việc làm tháng 9 bất ngờ tăng vượt kỳ vọng, Fed liệu có dừng cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Vũ khí của Trung Quốc trong cuộc đua AI với Mỹ

Vũ khí của Trung Quốc trong cuộc đua AI với Mỹ

08:40 , 21/11/2025
Cuộc đua tỷ USD đi tìm thuốc 'trường sinh bất lão'

Cuộc đua tỷ USD đi tìm thuốc 'trường sinh bất lão'

08:10 , 21/11/2025
Ông Trump dọa sa thải Bộ trưởng Tài chính nếu Fed không hạ lãi suất

Ông Trump dọa sa thải Bộ trưởng Tài chính nếu Fed không hạ lãi suất

07:40 , 21/11/2025
Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm sâu

Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm sâu

07:15 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên