Cậu bé 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đòi bỏ học đi làm, mấy tháng sau gia đình nhận tin nhắn rợn người từ Campuchia

15 tuổi lẽ ra vẫn là độ tuổi gắn liền với sân trường, với những bài học và những suy nghĩ đầu tiên về tương lai. Lời nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm dường như vẫn còn vang lên mỗi ngày rằng hãy trân trọng quãng thời gian quan trọng trước kỳ thi vào lớp 10.

Đỗ vào một trường THPT tốt chưa phải là dấu mốc cuối cùng, bởi phía trước vẫn còn vô số thử thách. Nhưng tất cả đều là bước đệm để tiến gần hơn đến cánh cửa đại học. Vì vậy, 15 tuổi luôn được xem là giai đoạn “bản lề”, nơi nhiều cơ hội bắt đầu hình thành.

Thế nhưng cũng có những đứa trẻ rời trường quá sớm để bước vào đời. Việc đó không hẳn là sai vì học không phải con đường duy nhất. Nhưng xã hội ngoài kia có quá nhiều rủi ro, quá nhiều cạm bẫy vượt xa khả năng tưởng tượng của một đứa trẻ mới chỉ 15 tuổi.

Mới đây, MXH Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một cậu bé 15 tuổi nghi bị lừa sang Campuchia. Gia đình bàng hoàng khi nhận được tin nhắn gửi về từ tài khoản của em với nội dung đe dọa rợn người: "Muốn nó về thì phải đưa thêm 3 người sang hoặc nộp 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng)".

Theo thông tin từ gia đình cậu bé, bố mẹ em đi làm xa quanh năm, em sống với ông bà. Năm nay, cậu bé quyết định bỏ học. Đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn, mọi lời khuyên của người lớn đều bị em bỏ ngoài tai. Thấy con bướng bỉnh, bố mẹ cậu bé không những không ngăn cản mà thậm chí còn có suy nghĩa: "Để con ra đời cho biết khổ rồi sẽ tự giác quay lại học".

Trước sự bướng bỉnh của con, gia đình đã gửi em đến Thiên Tân nơi bố mẹ em làm việc. Tuy nhiên, cậu bé liên tục thay đổi kế hoạch, nói muốn đi các tỉnh khác học nghề sửa xe, lúc là Vân Nam, lúc là Quảng Đông. Những hành vi bất thường kéo dài cho đến khi em hoàn toàn mất liên lạc. Sự việc diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, bố mẹ nhận được tin nhắn riêng từ một tài khoản trên mạng xã hội. Nhưng người nhắn không còn là con mình nữa. Kẻ lạ mặt yêu cầu: Nếu muốn tìm lại cậu bé, phải đưa thêm 3 người sang hoặc nộp 200.000 tệ. Kiểm tra định vị, bố mẹ chết lặng khi biết con trai đã bị lừa sang Campuchia.

Vụ việc là lời cảnh báo về những rủi ro mà trẻ vị thành niên có thể gặp phải khi rời bỏ môi trường học đường, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy cạm bẫy.

"Để con ra đời cho biết khổ rồi sẽ tự giác quay lại học" - quan niệm này đã lỗi thời rồi

Từ lâu, nhiều bậc phụ huynh vẫn tin rằng để trẻ ra đời cho biết khổ rồi sẽ tự giác quay lại học là một cách giáo dục hiệu quả. Ý tưởng này xuất phát từ quan niệm truyền thống, trẻ cần nếm trải gian khổ, học được bài học cuộc sống và từ đó mới trân trọng con đường học vấn.

Ngày xưa, khi xã hội còn đơn giản, thử thách mà trẻ gặp phải phần lớn là những vất vả có thể nhìn thấy và đo lường. Làm việc tay chân trên công xưởng, chịu nắng mưa ngoài công trường hay trải qua những giờ lao động mệt nhọc đều giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật và khả năng chịu đựng. Vì vậy, việc cho trẻ tạm rời trường học một thời gian để ra đời thử sức từng được coi là bình thường và cần thiết.

Gia đình tìm kiếm cậu khắp nơi

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, quan niệm đó dường như đã lỗi thời. Thế giới mà trẻ em sẽ phải đối mặt không còn đơn giản như trước. Xã hội hiện đại mang đến vô số rủi ro mà một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi khó có thể lường trước. Internet, mạng xã hội, những lời mời gọi học nghề nhanh, công việc lương cao hay cơ hội đầu tư sinh lời đều có thể trở thành bẫy tinh vi. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể kéo theo hậu quả khó khắc phục, thậm chí đe dọa toàn bộ tương lai.

Điều quan trọng là khác với trường học, nơi trẻ có lớp bảo vệ an toàn với thầy cô, nội quy, bạn bè và hệ thống hỗ trợ, xã hội bên ngoài không có bất kỳ hệ thống cứu trợ nào. Một bước đi sai lầm, một quyết định vội vàng, đều có thể để lại hậu quả lâu dài. Ngày xưa khổ còn có thể nhìn thấy, đo lường và chịu đựng được, nhưng hiện nay khổ đã trở thành những nguy cơ tinh vi, vô hình và khó lường. Chỉ với một quyết định rời trường, trẻ có thể đối diện với tội phạm mạng, bị lợi dụng, bị lừa đảo hay rơi vào những tình huống sinh tồn nguy hiểm.

Do đó, việc buông lỏng và để trẻ tự ra đời học bài học không còn là phương pháp giáo dục phù hợp. Cha mẹ và xã hội cần hướng đến những cách giáo dục an toàn nhưng vẫn dạy trẻ kỹ năng sống, khả năng tự lập và tư duy phản biện. Việc cho trẻ học tập và trải nghiệm trong môi trường được giám sát, có hướng dẫn cụ thể vẫn là cách tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện mà không phải đối mặt với những rủi ro nguy hiểm. Quan niệm ra đời cho biết khổ rồi sẽ tự giác quay lại học giờ đây đã lỗi thời, bởi xã hội hiện đại không phải là một sân chơi đơn giản mà có thể để trẻ tự học bài học bằng những trải nghiệm khắc nghiệt. Bảo vệ và đồng hành cùng trẻ mới là cách giúp chúng trưởng thành một cách thực sự.