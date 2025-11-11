Campuchia bứt phá giữa hai siêu cường: Nhập từ Trung Quốc, xuất sang Mỹ - Cán cân nghiêng đáng ngại

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, bất chấp căng thẳng địa chính trị và tranh chấp biên giới đang diễn ra, Campuchia vẫn tăng được kim ngạch thương mại với Trung Quốc lên 15 tỷ USD, tăng 28,9% trong 10 tháng đầu năm nay; trong khi kim ngạch thương mại với Mỹ tăng lên 10,7 tỷ USD, tăng 27%.

Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) của Campuchia ngày 10/11 báo cáo rằng nước này đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 14,6 tỷ USD từ Trung Quốc, tăng 33,5%; trong khi xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc đạt 15,9 tỷ USD, tăng 33,3% so với 10 tháng đầu năm 2024, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia và làm nổi bật sự phụ thuộc ngày càng tăng của vương quốc này vào hàng hóa và vật liệu của Trung Quốc.

Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ, lượng nhập khẩu lớn đã nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các dự án cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp của vương quốc này.

Cảng tự trị Sihanoukville (PAS) của Campuchia quản lý luồng thương mại ngày càng tăng trong bối cảnh thương mại giữa nước này với Trung Quốc và Mỹ đang mở rộng. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, GDCE báo cáo rằng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Mỹ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 26,4%; trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng đáng kể lên 326 triệu USD, tăng 49,7%, cho thấy hoạt động thương mại mạnh mẽ bất chấp tình hình bất ổn toàn cầu và căng thẳng địa chính trị trong khu vực.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Mỹ đạt 10,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia và tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là trong các ngành dệt may, giày dép, nông sản... của vương quốc này.

Mất cân bằng thương mại với Trung Quốc và Mỹ

Trả lời phỏng vấn tờ Khmer Times, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia-Trung Quốc (CCCA) Lor Vichet cho biết sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ là một dấu hiệu tích cực, nhưng lượng nhập khẩu nguyên liệu thô từ Trung Quốc vẫn ở mức cao một cách không cân xứng.

“Mặc dù dữ liệu thương mại của Campuchia cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ với cả hai nước, nhưng tỷ lệ phần trăm lại không cân bằng, với lượng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 33,5%, vượt mức tăng trưởng 26,4% của lượng xuất khẩu sang Mỹ”, ông Vichet giải thích.

Phó Chủ tịch CCCA nhấn mạnh rằng Chính phủ Campuchia nên chú ý đến sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc và Mỹ, lưu ý rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào việc xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ trong khi vẫn thu hút đầu tư và nhập khẩu nguyên liệu thô từ Trung Quốc.

Trước tình hình nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc ở mức cao, ông Vichet kêu gọi Chính phủ Campuchia tập trung vào việc thúc đẩy sử dụng nguyên liệu địa phương bằng cách khuyến khích các nhà máy và cơ sở chế biến, qua đó thu hẹp tình trạng mất cân bằng thương mại đồng thời thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

“Mặt khác, Campuchia có thể khám phá tiềm năng mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hoặc bất kỳ sản phẩm nào có bản sắc riêng của Campuchia sang Trung Quốc như một biện pháp thu hẹp khoảng cách thương mại đang ngày càng phình to”, ông nói thêm.

Campuchia nhập khẩu hơn 80% nguyên liệu thô của Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm may mặc sang Mỹ. Ảnh: betterwork.org

Trong khi đó, Anthony Galliano - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Cambodian Investment Management Holdings (CIM), Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Campuchia (AmCham) - cho biết: "Sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, chủ yếu là nguyên liệu thô, sang Campuchia là động lực trực tiếp và là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng xuất khẩu hàng hóa thành phẩm sang Mỹ".

Ông giải thích rằng Trung Quốc cung cấp hơn 80% nguyên liệu thô dệt may của Campuchia, vì nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước của Campuchia có hạn, khiến nước này phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, để duy trì ngành sản xuất và tái xuất khẩu.

“Sự gia tăng nhập khẩu vào Mỹ là nhờ nền kinh tế Mỹ vững mạnh, với GDP vẫn tăng trưởng 2% trong năm nay. Mỹ là nền kinh tế tiêu dùng lớn nhất thế giới, và sự thịnh vượng của ngành may mặc tại vương quốc này [Campuchia] được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định từ Mỹ”, ông Anthony lưu ý.

Phó Chủ tịch AmCham nhấn mạnh rằng Campuchia đã hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Đối ứng mới được ký kết với Mỹ, theo đó giảm thuế quan xuống 19% và ổn định quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia.

Ông Anthony cho biết thêm rằng việc huy động chuỗi cung ứng cũng mang lại lợi ích cho Campuchia vì chiến lược tách khỏi Trung Quốc của Mỹ đang khiến một số nhà máy do Trung Quốc sở hữu chuyển đến Campuchia để né tránh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Điều này làm tăng đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia và thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, vốn phải đến trực tiếp từ Trung Quốc”, ông nói.