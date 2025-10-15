Nhập lậu hàng Thái Lan, 'bà trùm thịt viên' Campuchia bị bắt: Ông Hun Sen ra Sắc lệnh Hoàng gia

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 13/10 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ban hành Sắc lệnh Hoàng gia tước bỏ danh hiệu "Oknha" (nghĩa là "Quý tộc") của "bà trùm thịt viên" Im Sophannarith. Danh hiệu này là sự ghi nhận đặc biệt của Hoàng gia Campuchia đối với những đóng góp nổi bật của một cá nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước này.

Người phụ nữ trên, còn được biết đến với cái tên "Chet Touch", bị cáo buộc nhập khẩu thịt viên gà, thịt gà và đùi gà bất hợp pháp từ Thái Lan và gần đây đã bị chính quyền Campuchia bắt giữ.

"Bà trùm thịt viên" Im Sophannarith. Ảnh: oknha.news

Trước đó, tờ Kampuchea Thmey Daily đưa tin, chính quyền Campuchia đã tạm thời niêm phong một nhà kho ở thủ đô Phnom Penh sau khi phát hiện hàng chục tấn thịt đông lạnh nhập khẩu trong một cuộc kiểm tra liên ngành vào ngày 5/10.

Cơ sở này do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Im Sophannarith điều hành, được cho là thuộc sở hữu của bà Im Sophannarith. Nhà kho này chứa một lượng lớn đùi gà đông lạnh, cánh, chân, đầu vịt và ruột lợn.

Tổng cục Hải quan và Thuế Campuchia cho biết các sản phẩm được nhập khẩu từ Thái Lan rồi vòng qua nước thứ ba trước khi phân phối trên thị trường Campuchia.

Lực lượng chức năng đã thu thập 15 mẫu để xét nghiệm vi sinh và niêm phong kho hàng chờ kết quả. Việc kinh doanh và phân phối hàng hóa đã bị đình chỉ trong quá trình điều tra.

Các quan chức Campuchia mô tả động thái này là một phần của hoạt động thực thi thường lệ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và tuân thủ quy định hải quan.

Chính quyền Campuchia đã tạm thời niêm phong một nhà kho ở thủ đô Phnom Penh sau khi phát hiện hàng chục tấn thịt đông lạnh nhập khẩu trong một cuộc kiểm tra liên ngành vào ngày 5/10. Ảnh: Kampuchea Thmey Daily