Campuchia công bố con số kỷ lục 14 tỷ USD với Trung Quốc, nhấn mạnh 1 yêu cầu cấp thiết

Kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc đạt hơn 14,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của hải quan Campuchia.

Con số này là mức cao kỷ lục của giai đoạn 9 tháng đầu năm từ trước tới nay. Cùng kỳ năm ngoái, thương mại 2 chiều đạt 11,14 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc giảm 7,7% xuống còn 1,18 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh 32% lên 13 tỷ USD. Điều này cho thấy tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Campuchia với đối tác lớn nhất.

Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia, cung cấp phần lớn máy móc, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước.

Ông Lor Vichet, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia – Trung Quốc (CCCA), cho rằng Campuchia cần củng cố năng lực sản xuất nội địa và đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu để thu hẹp khoảng cách thương mại với Trung Quốc .

Trao đổi với Khmer Times, ông Vichet cho biết sự gia tăng nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc đầu năm nay một phần do chính sách thuế mới của Mỹ. Tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng lên hàng hóa Campuchia, ban đầu ở mức 49% rồi giảm xuống 36%.

Động thái này khiến các nhà sản xuất hàng may mặc, giày dép và vali của Campuchia đẩy mạnh nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, đồng thời tăng tốc xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu trước khi mức thuế có hiệu lực.

Ông Vichet cho rằng thâm hụt thương mại với Trung Quốc không phải là vấn đề ngắn hạn mà là hệ quả của mô hình đầu tư. “Trung Quốc đang đầu tư và xây dựng nhiều nhà máy, dự án tại Campuchia, nên nước này phải nhập khẩu lượng lớn vật liệu để phục vụ sản xuất và tái xuất”, ông lý giải.

Theo ông Vichet, Campuchia cần tập trung vào 2 hướng: xác định các sản phẩm tiềm năng có thể xuất khẩu sang Trung Quốc và tập trung quảng bá, tiếp cận thị trường này.

Ông nhấn mạnh, Campuchia cần phải có chiến lược rõ ràng và nghiên cứu sâu hơn về thị trường Trung Quốc nhằm tăng năng lực xuất khẩu, tiến tới quan hệ thương mại bền vững hơn. Việc đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu và đầu tư vào công nghiệp nội địa sẽ giúp Campuchia giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và tiến tới cán cân thương mại cân bằng hơn trong dài hạn.

Tham khảo: Khmer Times﻿