Campuchia thành 'miền đất hứa' mới của nhà đầu tư Việt Nam: 200 dự án, 6 tỷ USD thương mại và hơn thế nữa

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã chia sẻ con số này tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia năm 2025 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10, tờ Phnom Penh Post đưa tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định Campuchia là quốc gia láng giềng có quan hệ ngoại giao tốt đẹp, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư Việt Nam. Bà cho biết hiện có rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư trực tiếp vào Campuchia.

“Campuchia là một trong những điểm đến quan trọng cho đầu tư sớm trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam”, bà cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm rằng đầu tư của Việt Nam đang đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. Việt Nam cũng cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác và đầu tư song phương với Campuchia trong tương lai.

Theo bà, các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư Việt Nam vào Campuchia bao gồm kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ, du lịch và thương mại.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Campuchia tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia năm 2025. Ảnh: CCC

Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) báo cáo rằng trong ba quý đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đã vượt 6,05 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024. Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 2,94 tỷ USD, tăng 7,8%; trong khi nhập khẩu 3,11 tỷ USD, tăng 0,8%.

Theo GDCE, Việt Nam hiện là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ.

Đại diện Phòng Thương mại Campuchia Lav Kang cho biết rằng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia được tổ chức nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế và hợp tác song phương, đồng thời tăng cường kết nối kinh doanh và đầu tư giữa hai nước.

“Diễn đàn đã mang đến cơ hội quý báu cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư từ cả hai nước giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây cũng là nền tảng tuyệt vời cho sự tương tác trực tiếp, giúp doanh nghiệp xác định đối tác tiềm năng, thúc đẩy đầu tư chung và khám phá cơ hội thị trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông nói.

Thông qua diễn đàn, Phòng Thương mại Campuchia khuyến khích nhiều doanh nghiệp Việt Nam cân nhắc đầu tư vào Campuchia, đặc biệt là vào thời điểm Chính phủ Campuchia đang thực hiện nhiều cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Ông Kang nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc cải cách hệ thống pháp luật và thủ tục, Campuchia còn tiếp cận nhiều thị trường xuất khẩu toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia - Trung Quốc, Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia - Hàn Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Campuchia - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo GDCE, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam năm 2024 đạt 7,78 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 3,61 tỷ USD, tăng 21,6%; còn kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam đạt 4,17 tỷ USD, tăng 15,4%.