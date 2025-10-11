Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia vừa vay thêm gần 300 triệu USD từ đối tác lớn: Là chủ nợ song phương lớn thứ 2 sau Trung Quốc, đang cho Phnom Penh vay 1,4 tỷ USD

11-10-2025 - 06:30 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn tài chính mới nhằm hỗ trợ Campuchia thúc đẩy cơ sở hạ tầng điện nước, đặc biệt tại khu vực đô thi.

Campuchia vừa vay thêm gần 300 triệu USD từ đối tác lớn: Là chủ nợ song phương lớn thứ 2 sau Trung Quốc, đang cho Phnom Penh vay 1,4 tỷ USD- Ảnh 1.

Campuchia và Nhật Bản vừa ký kết 2 hiệp định vay ưu đãi với tổng trị giá khoảng 296 triệu USD, nhằm mở rộng hệ thống cấp nước sạch và nâng cấp mạng lưới truyền tải điện.

Lễ ký kết diễn vào ngày 8/10 giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Ueno Atsushi. Hai bên đã ký công hàm trao đổi và các văn kiện liên quan về việc mở rộng khoản vay bằng đồng yên Nhật trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA).

Dự án thứ nhất có khoản vay 21,53 tỷ yên (143,5 triệu USD) cho việc mở rộng hệ thống cấp nước Nirodh, nhằm tăng cường phân phối nước sạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại các khu đô thị.

Dự án thứ 2 có khoản vay 22,91 tỷ yên (152,7 triệu USD), về việc mở rộng hệ thống truyền tải và phân phối điện tại Phnom Penh (giai đoạn 3). Dự án nhằm củng cố mạng lưới điện của thủ đô, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đáng tin cậy cho doanh nghiệp và hộ dân trong bối cảnh đô thị tiếp tục mở rộng.

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, sự hỗ trợ tài chính này thể hiện cam kết lâu dài của Nhật Bản đối với phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, đồng thời thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), chính phủ Campuchia đặt mục tiêu đạt 100% khả năng tiếp cận nước sạch trên toàn quốc vào năm 2030.

Tại Phnom Penh, nhờ sự hỗ trợ của Nhật Bản và các đối tác phát triển, các nhà máy xử lý nước và hệ thống phân phối đã được nâng cấp, giúp hơn 90% dân số đô thị được cấp nước 24/24 giờ.

Tuy nhiên, sự mở rộng đô thị nhanh chóng và tăng trưởng kinh tế nhanh đang khiến nhu cầu nước vượt quá năng lực cung ứng hiện tại, dẫn tới tình trạng giảm áp lực nước ở một số khu vực. “Việc giảm áp lực nước có thể làm suy giảm chất lượng nước, do đó cần khẩn trương tăng công suất cấp nước”, JICA cảnh báo.

Để khắc phục tình trạng này, Công ty Cấp nước Phnom Penh (PPWSA) đã quyết định triển khai Kế hoạch Mở rộng Nhà máy Xử lý nước Nirodh, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 8 km về phía đông nam, nhằm tăng công suất cung ứng.

PPWSA đã đề nghị JICA hỗ trợ triển khai Dự án Mở rộng Hệ thống Cấp nước Nirodh, dự án đã được đưa vào Quy hoạch tổng thể cấp nước của thủ đô. Hiện chính quyền đang hoàn tất thủ tục cấp phép lắp đặt tuyến ống dọc theo các tuyến đường quy hoạch.

Song song đó, Campuchia cũng đang đẩy nhanh Dự án Mở rộng Hệ thống Truyền tải và Phân phối điện Phnom Penh (Giai đoạn 3) — một sáng kiến phát triển do Nhật Bản tài trợ thông qua khoản vay ODA, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định, bền vững cho tăng trưởng kinh tế đô thị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Campuchia, các chủ nợ nước ngoài song phương lớn nhất của Campuchia tính đến tháng 6/2025 là: Trung Quốc (4,07 tỷ USD), Nhật Bản (1,4 tỷ USD), Hàn Quốc (756,8 triệu USD), Pháp (739,5 triệu USD), Thái Lan (54,6 triệu USD), Đức (16,3 triệu USD), Việt Nam (7,29 triệu USD) và Ấn Độ (6,6 triệu USD).

Tham khảo: Khmer Times﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

