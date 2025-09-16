Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khmer Times: Ông Hun Sen bác bỏ thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sở hữu tài sản ở Campuchia

16-09-2025 - 13:35 PM | Tài chính quốc tế

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng cả ông Thaksin và em gái ông, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đều không có bất kỳ tài sản hoặc nguồn thu nhập nào ở Campuchia.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông cho rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sở hữu tài sản ở Campuchia và chính quyền Campuchia đang chuẩn bị đóng băng chúng, gọi những thông tin này là "sai sự thật và gây hiểu lầm".

Khmer Times: Ông Hun Sen bác bỏ thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sở hữu tài sản ở Campuchia- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong chuyến thăm Campuchia vào năm 2023 của ông Thaksin. Ảnh: SHS

Trong một tuyên bố đưa ra tối 15/9, ông Hun Sen nhấn mạnh rằng cả ông Thaksin và em gái ông, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đều không có bất kỳ tài sản hoặc nguồn thu nhập nào ở Campuchia.

“Tôi vừa xem một báo cáo truyền thông cho biết rằng Ngài Thaksin sở hữu tài sản ở Campuchia và chính quyền Campuchia đang chuẩn bị đóng băng những tài sản đó”, ông Hun Sen nói.

“Mặc dù tôi đã từng có vấn đề với Ngài Thaksin trong quá khứ, nhưng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ sự liêm chính và phẩm giá của Ngài Thaksin.”

Ông Hun Sen giải thích thêm rằng khi ông Thaksin hoặc bà Yingluck đến thăm Campuchia, họ đều sử dụng xe của ông, nhấn mạnh rằng đây là bằng chứng cho thấy họ không có bất kỳ tài sản cá nhân nào tại quốc gia này.

“Tôi phải làm rõ thêm rằng Ngài Thaksin và tôi chưa bao giờ thảo luận về bất kỳ dự án kinh doanh nào vì lợi ích kinh tế cá nhân hoặc gia đình”, ông Hun Sen nói thêm.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia kêu gọi nếu thông tin sai lệch như vậy xuất phát từ Campuchia thì phải chấm dứt ngay lập tức để bảo vệ phẩm cách quốc gia và ngăn chặn sự lan truyền của những câu chuyện bịa đặt.

Ông Hun Sen nhấn mạnh, còn nếu những tin đồn đến từ Thái Lan, thì chính quyền Thái Lan phải có trách nhiệm giải quyết.

