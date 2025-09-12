Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia công bố số liệu của một lĩnh vực chiếm gần nửa GDP: Việt Nam đóng góp nhiều thứ hai, trên cả Trung Quốc

12-09-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Theo Phòng Thương mại Campuchia (CCC), các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các chương trình ưu đãi thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà xuất khẩu của Campuchia và thu hút thêm đầu tư.

Campuchia công bố số liệu của một lĩnh vực chiếm gần nửa GDP: Việt Nam đóng góp nhiều thứ hai, trên cả Trung Quốc- Ảnh 1.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 20,18 tỷ USD trong 8 tháng đầu 2025, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của IMF, GDP của Campuchia năm nay ước đạt 49,8 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nước này đã chiếm gần 1/2 GDP.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, đạt 8,3 tỷ USD, tăng 23,2%. Việt Nam đứng thứ hai với 2,7 tỷ USD (tăng 11,5%), trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản đều vượt 1 tỷ USD. Các thị trường quan trọng khác gồm Tây Ban Nha (770 triệu USD), Anh, Thái Lan, Pháp, Bỉ, Ý, Hàn Quốc, Mexico và Australia.

Campuchia công bố số liệu của một lĩnh vực chiếm gần nửa GDP: Việt Nam đóng góp nhiều thứ hai, trên cả Trung Quốc- Ảnh 2.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là dệt may, giày dép, túi xách, sản phẩm da, đồ gỗ, cao su, nông sản, cùng với máy móc và thiết bị điện.

Các chuyên gia nhận định tăng trưởng xuất khẩu phản ánh vị thế ngày càng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Campuchia, đặc biệt trong ngành dệt may – giày dép. Tuy vậy, xu hướng đa dạng hóa đang gia tăng, với nông sản, điện tử và thực phẩm chế biến ngày càng thâm nhập các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Canada.

Theo Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia (CCC) Lim Heng, mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng mở rộng đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo thêm dư địa xuất khẩu. Ông nhấn mạnh các ưu đãi thuế quan từ các FTA và chương trình ưu đãi thương mại giúp tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong dệt may, nông nghiệp, thực phẩm chế biến và sản xuất nhẹ.

“Càng có nhiều thỏa thuận tự do thương mại, sản phẩm Campuchia càng tiếp cận được nhiều thị trường”, ông Heng nhận định, đồng thời cho rằng chiến lược đa dạng hóa thị trường sẽ giảm phụ thuộc vào đối tác truyền thống và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Tham khảo: Khmer Times﻿

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

