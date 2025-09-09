Lần đầu tiên, Campuchia đưa 14 tấn ‘sản vật tỷ USD’ sang nền kinh tế lớn thứ 3 EU, tham vọng trở thành 'đế chế' toàn cầu trong ngành công nghiệp góp gần 4% GDP

Tuần trước, Campuchia đã chính thức xuất khẩu lô hạt điều chế biến đầu tiên sang Italy, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực tăng sức cạnh tranh của ngành điều nước này trên thị trường quốc tế.

Theo đó, lô hàng gồm 14 tấn hạt điều chế biến được xuất khẩu bởi công ty Ample Agro Product. Italy hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 EU, sau Đức và Pháp.

Bà Sambath Kalyan, CEO Ample Agro Product, cho biết ngoài lô hàng đầu tiên sang Italy, công ty sẽ tiếp tục xuất khẩu sang Malaysia và Singapore trong tháng 10, cũng như sang Anh vào tháng 11. Hiện tổng xuất khẩu hạt điều sang châu Âu đã vượt 100 tấn, trong khi hàng trăm tấn khác đã được xuất sang nhiều nước châu Á.

Campuchia mới chỉ chế biến được 5% sản lượng điều trong nước, bà Kalyan nói. Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 25% vào năm 2027 và 50% vào năm 2032, nhằm gia tăng giá trị và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Ông Chhor Sunhong, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, nhấn mạnh điều là cây công nghiệp mũi nhọn, được chính phủ xếp vào nhóm nông sản ưu tiên phát triển. Campuchia đang hướng tới việc mở rộng chế biến, nâng cao năng suất và tăng sức cạnh tranh xuất khẩu, qua đó biến điều trở thành ngành hàng tạo giá trị gia tăng cao. “Chính phủ đặt mục tiêu đưa Campuchia trở thành ‘đế chế điều’, nhà sản xuất và xuất khẩu điều hàng đầu thế giới”, ông nói.

Campuchia hiện là nước sản xuất điều lớn thứ 2 thế giới, với sản lượng tăng từ 50.000 tấn năm 2014 lên 840.000 tấn năm 2024 và dự kiến vượt 1 triệu tấn/năm vào 2028. Năm 2024, ngành điều đóng góp 1,07 tỷ USD, chiếm 3,8% GDP, và có thể đạt 2 tỷ USD vào 2035 nếu được đầu tư đúng hướng.

Tham khảo: Khmertimes﻿