Vay Trung Quốc tổng cộng hơn 4 tỷ USD, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong nửa năm qua?

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nước này đã thanh toán 145,7 triệu USD tiền nợ cho Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025.

Theo Báo cáo Thống kê Nợ Công công bố ngày 2/9, khoản thanh toán gồm 116,7 triệu USD tiền gốc và 29 triệu USD tiền lãi.

Trong tổng nợ công 12,67 tỷ USD của Campuchia, khoảng 4,07 tỷ USD là nợ Trung Quốc, chiếm hơn 32%. Hiện Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất của Campuchia.

Chỉ trong 18 tháng qua, Campuchia đã trả nợ cho Trung Quốc 473,8 triệu USD, gồm 328,1 triệu USD năm 2024 và 145,7 triệu USD trong nửa đầu 2025.

Song song với việc trả nợ, Campuchia đã ký khoản vay 181,5 triệu USD với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) – định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên AIIB giải ngân trở lại cho Campuchia kể từ năm 2024, đánh dấu bước quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn vốn và khôi phục niềm tin dòng vốn ngoại.

Các khoản vay AIIB gồm 78,8 triệu USD trong quý 1 và 101,6 triệu USD trong quý 2, nâng dư nợ của Campuchia tại ngân hàng này lên trên 200 triệu USD trong nửa đầu năm 2025.

Điều này cho thấy dù nguồn vay song phương từ Trung Quốc đã tạm dừng, ảnh hưởng của Bắc Kinh với cấu trúc tài chính của Campuchia vẫn đáng kể thông qua các kênh đa phương như AIIB.

Giới kinh tế nhận định nghĩa vụ trả nợ với Trung Quốc, cùng nhu cầu huy động từ các tổ chức như AIIB, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sẽ quyết định triển vọng bền vững của nợ công Campuchia trong những năm tới.

Tham khảo: Khmertimes﻿