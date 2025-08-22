Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá ‘hạt vàng’ rớt thê thảm, chưa nổi 4.000 đồng/kg, còn rẻ hơn cả 1 viên kẹo, nông dân Campuchia sốc nặng: Thủ tướng đích thân vào cuộc

22-08-2025 - 16:05 PM | Tài chính quốc tế

Giá lúa giảm mạnh, không đủ bù đắp chi phí sản xuất khiến nông dân Campuchia đứng ngồi không yên.

Giá ‘hạt vàng’ rớt thê thảm, chưa nổi 4.000 đồng/kg, còn rẻ hơn cả 1 viên kẹo, nông dân Campuchia sốc nặng: Thủ tướng đích thân vào cuộc- Ảnh 1.

Giá rớt mạnh, nông dân lỗ

Với mức 600 riel/kg (3.940VNĐ), lúa tại Campuchia hiện có giá rẻ hơn cả một viên kẹo. Giá lúa giảm mạnh đã khiến nông dân phẫn nộ, đồng loạt chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội.

Thông thường lúa dao động 800–900 riel/kg (5.200-5.900 VNĐ). Nhưng hiện nay, nông dân cho biết giá phải ít nhất 1.000 riel (6.560 VNĐ) mới đảm bảo chi phí sinh hoạt và trả nợ tiền phân bón, tưới tiêu, thu hoạch cho các tổ chức tài chính vi mô.

Trước tình hình này, ngày 15/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ nông nghiệp, nhấn mạnh ba trụ cột: phát triển hạ tầng, giảm chi phí sản xuất và mở rộng thị trường. Ông khẳng định nông nghiệp vẫn là “xương sống” của nền kinh tế, đóng vai trò ổn định thu nhập nông thôn và an ninh lương thực quốc gia.

Chính phủ dự kiến đưa cán bộ kỹ thuật về tận xã, hỗ trợ trực tiếp trong trồng trọt, chế biến, đồng thời phát triển các “cộng đồng nông nghiệp hiện đại” nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng đầu ra.

Nỗi lo điệp khúc “được mùa mất giá”

Ngày 17/8, Tổng cục Nông nghiệp (MAFF) cảnh báo nông dân không thu hoạch lúa non vì như vậy sẽ làm giảm chất lượng, khiến thương lái chê mua và càng đẩy giá xuống thấp.

Chey Tech, nhà nghiên cứu kinh tế – xã hội, cho rằng tình trạng rớt giá lúa là “điệp khúc” hàng năm do mất cân đối cung – cầu. Nông dân thường ồ ạt gieo giống từng được giá bất chấp tín hiệu thị trường. Ông đề xuất Bộ Nông nghiệp thiết lập mô hình hợp đồng bao tiêu, giúp cố định giá bán và ổn định sản xuất.

Ông Tech cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về đầu tư chế biến trong nước. Nếu chỉ xuất khẩu thô sang Thái Lan, nông dân Campuchia sẽ tiếp tục bị ép giá, trong khi giá trị gia tăng rơi vào tay nước ngoài.

Một nông dân ở Banteay Meanchey cho biết nông dân rất sốc khi giá lúa vụ này giảm xuống chỉ còn 600 riel/kg, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất. “Ngay cả mức 800 riel/kg cũng đã lỗ, nông dân cần bán ít nhất 1.000 riel/kg mới đủ chi phí sinh hoạt và trả nợ”, ông nói.

Nông dân vùng biên giới phụ thuộc vào xuất khẩu lúa, gạo và sắn sang Thái Lan. Tuy nhiên, các biện pháp siết chặt biên giới khiến nông sản ùn ứ, đẩy giá xuống sâu hơn.

Giá lúa rớt thê thảm đã làm dấy lên lo ngại về an ninh thu nhập ở nông thôn. Trong bối cảnh phân bón, nhiên liệu và thủy lợi ngày càng đắt đỏ, nông dân Campuchia đang rơi vào vòng xoáy: chi phí tăng cao, giá nông sản bấp bênh, nợ nần chồng chất.

Tham khảo: Khmer Times﻿

Ngoài dầu Nga, một chất lỏng khác trở thành ‘mặt trận’ mới trong thương chiến Mỹ-Ấn: Là ngành công nghiệp do New Delhi thống trị thế giới, thủ tướng tuyên bố ‘bất khả xâm phạm’

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ tại Jackson Hole đến gần, Chủ tịch Fed Jerome Powell sắp công bố ‘bước ngoặt lớn’ trong lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương

Phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ tại Jackson Hole đến gần, Chủ tịch Fed Jerome Powell sắp công bố ‘bước ngoặt lớn’ trong lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương Nổi bật

Niềm vui “ngắn chẳng tày gang”: Jensen Huang chưa kịp vui vì Mỹ mở cửa cho bán chip sang Trung Quốc thì lại bị Bắc Kinh chặn đường

Niềm vui “ngắn chẳng tày gang”: Jensen Huang chưa kịp vui vì Mỹ mở cửa cho bán chip sang Trung Quốc thì lại bị Bắc Kinh chặn đường Nổi bật

Đan Mạch miễn thuế sách vì 1/4 học sinh 15 tuổi ‘yếu’ khả năng đọc hiểu văn bản đơn giản, giới trẻ ngày này chỉ thích lướt Tiktok, xem livestream

Đan Mạch miễn thuế sách vì 1/4 học sinh 15 tuổi ‘yếu’ khả năng đọc hiểu văn bản đơn giản, giới trẻ ngày này chỉ thích lướt Tiktok, xem livestream

15:30 , 22/08/2025
Thao túng tâm lý trắng trợn: Công ty ép nhân viên làm thêm 160 giờ/tháng, không một xu lương tăng ca

Thao túng tâm lý trắng trợn: Công ty ép nhân viên làm thêm 160 giờ/tháng, không một xu lương tăng ca

15:10 , 22/08/2025
Khoan thủng 3,3 km đất đá, hơn 200 tỷ mét khối khí phun lên ngùn ngụt, Trung Quốc trúng đậm ‘kho báu’ trải rộng xuyên tỉnh, củng cố an ninh năng lượng

Khoan thủng 3,3 km đất đá, hơn 200 tỷ mét khối khí phun lên ngùn ngụt, Trung Quốc trúng đậm ‘kho báu’ trải rộng xuyên tỉnh, củng cố an ninh năng lượng

14:40 , 22/08/2025
Người dân Canada khổ sở vì quá nóng mà không có điều hòa

Người dân Canada khổ sở vì quá nóng mà không có điều hòa

13:50 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên