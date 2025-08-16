Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay quốc tế mới của Campuchia sắp đi vào hoạt động

16-08-2025 - 07:45 AM | Tài chính quốc tế

Campuchia đang chuẩn bị khai trương sân bay quốc tế Techo, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 30 km.

Sân bay quốc tế Techo, Campuchia (Ảnh: Khmer Times)

Với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, sân bay mới được xây dựng trên diện tích 2.600 ha, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại, khẳng định vị trí hàng đầu về thiết kế sáng tạo và phát triển bền vững.

Hiện toàn bộ đội ngũ từ đơn vị vận hành, bộ phận thương mại, miễn thuế, bán lẻ… đang tích cực tập luyện, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi hoạt động sang sân bay mới diễn ra suôn sẻ.

Ông Sin Chansereyvutha, người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia, cho biết sân bay quốc tế Techo sẽ thay thế hoàn toàn sân bay quốc tế Phnom Penh hiện tại và có công suất phục vụ lượng hành khách gấp 6 lần so với sân bay cũ.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 1,5 tỉ USD, chưa bao gồm chi phí đất.

Sân bay loại 4F như Techo có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay cỡ lớn như Airbus A380-800 và Boeing 747-800.

Lễ khánh thành chính thức sân bay quốc tế Techo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Theo An Khê

VTV

