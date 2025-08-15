Vượt Campuchia, đây là nước ASEAN được Trung Quốc rót gần 4 tỷ USD trong nửa đầu 2025

Trong sáu tháng đầu 2025, Indonesia ghi nhận dòng vốn FDI tăng trưởng vững. Theo hãng tin nhà nước Antara, tổng vốn đầu tư hiện thực hóa của cả nền kinh tế đạt 942,9 nghìn tỷ rupiah, trong đó PMA (hay FDI) chiếm 432,6 nghìn tỷ rupiah (45,9%).

Top 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Indonesia là Singapore Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục. Cụ thể, FDI của Trung Quốc vào Indonesia đạt khoảng 3,6 tỷ USD trong nửa đầu năm ; Singapore khoảng 8,8 tỷ USD, Hong Kong 4,6 tỷ USD. Riêng quý 2, Trung Quốc giải ngân 1,8 tỷ USD.

Về ngành nghề, bức tranh FDI Indonesia nửa đầu 2025 tiếp tục cho thấy sự dồn lực vào các ngành công nghiệp nặng và hạ tầng số. Antara cho biết các nhóm ngành dẫn dắt gồm: kim loại cơ bản; vận tải, kho bãi và viễn thông; khai khoáng; kế đến là thương mại – sửa chữa và dịch vụ khác.

Kiến trúc chính sách “hilirisasi” (đẩy mạnh hạ nguồn và gia tăng giá trị tại chỗ) vẫn là động cơ then chốt. Đầu tư hạ nguồn chiếm khoảng 30% tổng đầu tư quý 2, trong đó khối khoáng sản - đặc biệt là niken - đóng vai trò chủ đạo. Nói cách khác, cấu phần lớn của vốn ngoại đang chạy vào chuỗi tinh luyện – chế biến kim loại và các ngành phụ trợ liên quan đến logistics, viễn thông, năng lượng cho công nghiệp.

Dữ kiện chính sách và cấu trúc ngành cho thấy mục tiêu “hạ nguồn” khoáng sản - đặc biệt niken phục vụ pin EV - đang tạo các “điểm đến” quy mô lớn, tập trung ở Sulawesi, Bắc Maluku và các tỉnh công nghiệp tại đảo Java. Chính phủ Indonesia nhấn mạnh đầu tư hạ nguồn khoáng sản chiếm khoảng 30% tổng đầu tư quý 2, trong đó niken là mũi nhọn—bức tranh phù hợp với mục tiêu xây dựng trung tâm vật liệu và linh kiện cho xe điện.

Trong khi đó, Hội đồng phát triển Campuchia (CDC) báo cáo phê duyệt 5,8 tỷ USD dự án đầu tư trong nửa đầu 2025, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại nước này. Danh mục phê duyệt trải rộng từ lắp ráp ô tô, lốp xe, xe điện ba bánh đến điện mặt trời, điện gió, thủy điện và chế biến kim loại.

Báo chí Campuchia dẫn số liệu CDC cho biết Trung Quốc chiếm khoảng 56,23% tổng nguồn vốn nửa đầu năm. Nếu dùng tỷ lệ này để ước tính, vốn Trung Quốc vào Campuchia nửa đầu 2025 ước khoảng 3,26 tỷ USD trên tổng 5,8 tỷ USD được phê duyệt.

Như vậy, quy mô vốn Trung Quốc giải ngân tại Indonesia (3,6 tỷ USD) nhỉnh hơn phần vốn Trung Quốc trong tổng phê duyệt của Campuchia trong cùng kỳ.