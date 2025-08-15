Campuchia sắp khánh thành công trình 'khủng' trị giá 1,5 tỷ USD do Trung Quốc xây dựng trong 5 năm, sử dụng hơn 4.000 nhân lực, đích thân Thủ tướng sẽ tham dự

Sân bay quốc tế Techo (TIA), cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km, đã sẵn sàng hoạt động chính thức vào ngày 9/9 sau khi công trình xây dựng hoàn thành 100%.

Thông tin trên được ông Mao Havannall, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hàng không Dân dụng, cho biết ngày 11/8. TIA sẽ thực hiện chuyến bay thử cuối cùng của máy bay Airbus 320 vào ngày 15/8.

“Vào 7:00 ngày 9/9 (giờ địa phương), chúng tôi sẽ chính thức công bố văn bản về hoạt động của Sân bay quốc tế Techo cấp 4F”, ông Mao Havannall nói với các phóng viên trong chuyến thị sát cuối cùng tại sân bay.

Tuy nhiên, lễ khánh thành chính thức của TIA sẽ được tổ chức vào ngày 20/10 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, ông cho biết.

“Sân bay mới đạt tiêu chuẩn 4F, có thể tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn như Airbus A380”, ông cho biết. Sân bay Techo được xây dựng trên diện tích 2.600 ha ở phía Nam tỉnh Kandal và Takeo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km.

Ông Havannall cho biết TIA có công suất phục vụ tới 13 triệu lượt hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu, 30 triệu hành khách trong giai đoạn 2 đến năm 2030 và 50 triệu hành khách đến năm 2050 trong giai đoạn 3.

Dự án sân bay quốc tế Techo bắt đầu được triển khai vào năm 2020 với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Công ty TNHH Đầu tư Sân bay Campuchia là chủ đầu tư trong khi nhà thầu là Tổng công ty Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC).

Jin Wei, giám đốc điều hành dự án Sân bay quốc tế Techo của CSCEC, cho biết dự án đã sử dụng hơn 4.000 lao động Campuchia.

Thourn Sinan, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương tại Campuchia, cho biết sân bay mới sẽ nâng cao hình ảnh của Campuchia như một điểm đến hiện đại và dễ tiếp cận.

Tham khảo: The Star, Xinhua﻿