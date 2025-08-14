Giữa sức nóng biên giới, DN Campuchia tung định vị “5 màu”, tuyên bố không phụ thuộc

Mới đây, Khmer Times cho biết, một loạt trạm xăng PTT (thương hiệu của Thái Lan) do chủ sở hữu Campuchia vận hành đang chuyển thương hiệu sang Peace Petroleum Cambodia (PPC) – trong đó Peace là “Hòa Bình”. Động thái được chính thức công bố những ngày qua, mở đầu bằng nhóm 35 trạm tuyên bố dừng hoàn toàn sản phẩm và nhãn cũ để vận hành dưới thương hiệu mới PPC; doanh nghiệp khẳng định mục tiêu nâng cấp hạ tầng và dịch vụ, nhấn mạnh thông điệp “hòa bình, tin cậy, thịnh vượng”.

Sự chuyển đổi diễn ra rất nhanh sau khi chủ nhượng quyền của PTT tại Campuchia thông báo kế hoạch tái thương hiệu đồng loạt ; thông điệp nêu rõ logo PPC mang 5 màu (đất nước, trong sạch, sức mạnh – niềm tin, chim bồ câu tự do, thịnh vượng Khmer). Dù mức độ “đồng loạt” còn chờ kiểm chứng trên thực địa, tín hiệu chung là nhiều nhà bán lẻ do người Campuchia sở hữu đang chọn thương hiệu nội địa để tách khỏi chuỗi cung ứng từ Thái Lan.

Về quy mô, mảng bán lẻ nhiên liệu mang thương hiệu PTT tại Campuchia từng đạt khoảng 186 trạm , bên cạnh hàng trăm cửa hàng tiện lợi – cà phê Amazon. Con số này cho thấy mạng lưới do các đối tác Campuchia vận hành dưới thương hiệu PTT thuộc nhóm lớn bậc nhất trong tay nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường này; việc chuyển sang PPC vì vậy có ý nghĩa đáng kể về thị phần và tâm lý người tiêu dùng.

Một số trạm xăng dầu PTT đã được che logo để thay mới sang PPC. Ảnh: Facebook Peace Petroleum Cambodia

Bối cảnh của làn sóng “nội địa hóa” rất rõ: Chính phủ Campuchia đã yêu cầu dừng nhập toàn bộ xăng dầu, khí đốt từ Thái Lan kể từ nửa đêm 22/6 ; đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp tìm nguồn thay thế từ các nước láng giềng khác và “không cần đổi tên trạm” nếu vẫn bảo đảm tuân thủ chủ trương không mua nhiên liệu từ Thái Lan. Đây là chỉ đạo công khai của Thủ tướng Hun Manet, được Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (Press OCM) đăng tải.

Sau lệnh cấm, Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) khẳng định nguồn cung nội địa vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, dựa trên khả năng nhập khẩu từ các nước khác và dự trữ của hệ thống đầu mối. Từ góc độ thị trường, việc PPC xuất hiện giúp các nhà bán lẻ Campuchia chủ động hơn về chuỗi cung ứng, tránh gián đoạn do căng thẳng biên giới và rủi ro chính trị.

Ở chiều tài chính – thương mại, chi phí nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia vẫn rất lớn: quý 1/2025, kim ngạch nhập xăng dầu vượt 960 triệu USD , Khmer Times dẫn số liệu hải quan. Nhu cầu tiêu thụ tăng cùng đô thị hóa và giao thông mở rộng khiến mọi cú sốc biên giới đều có thể tạo sóng giá; vì vậy, một thương hiệu nội địa quy mô lớn như PPC – nếu triển khai đồng bộ – có thể trở thành “van an toàn” phân phối trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích tại Phnom Penh nhận định, bước đi “Hòa Bình” còn mang thông điệp mềm: giảm lệ thuộc nguồn cung từ nước láng giềng đang xung đột . Đây cũng là cách trấn an người tiêu dùng về tính liên tục dịch vụ khi một số cửa khẩu biên giới đóng – mở gián đoạn thời gian qua.

Căng thẳng Campuchia – Thái Lan leo thang từ cuối tháng 5, kéo theo các biện pháp hạn chế qua lại biên giới, ảnh hưởng mạnh đến thương mại và chuỗi logistics.