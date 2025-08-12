Campuchia lần đầu đưa “quốc bảo” triệu đô sang Trung Quốc bằng máy bay

Mới đây, Campuchia lần đầu tiên xuất khẩu hai tấn sầu riêng tươi sang tỉnh Hà Nam của Trung Quốc bằng đường hàng không.

Tại Sân bay quốc tế Phnom Penh, theo Khmer Times, quan chức Campuchia cho biết trước đây nước này đã xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc bằng đường biển và đường bộ, nhưng đây là lô hàng đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không.

Lô hàng đầu tiên này đã được vận chuyển với hãng hàng không Air Cambodia đến tỉnh Hà Nam.

Vị lãnh đạo Campuchia giải thích rằng vận chuyển hàng không đảm bảo trái cây đến nơi nhanh hơn và ít rủi ro hư hỏng hơn. Trong tương lai, hoạt động xuất khẩu có thể mở rộng sang các tỉnh khác của Trung Quốc và thậm chí là nhiều quốc gia khác.

Hiện có 9 mặt hàng nông sản Campuchia được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bao gồm gạo - trấu, hạt điều, chuối, sắn, ớt, xoài, nhãn, ngô và dừa.

Chuyến bay từ Campuchia đến Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam chỉ mất 4 giờ, nghĩa là sầu riêng có thể được chuyển từ trang trại đến người tiêu dùng trong vòng 48 giờ. Khối lượng sẽ tăng lên tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Campuchia đã chính thức nhận được sự cho phép từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để bắt đầu xuất khẩu sầu riêng tươi trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, sau khi ký kết một nghị định thư vào tháng 4.

Hồi tháng 7, lô hàng đầu tiên gồm 17 tấn sầu riêng tươi của Campuchia đã được chuyển đến Trung Quốc trong chuyến giao hàng chính thức đầu tiên cho thị trường có tiềm năng cạnh tranh cao này.

Trung Quốc là thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu đạt kỷ lục với khoảng 1,56 triệu tấn, trị giá 6,99 tỷ USD, khoảng 4,5 USD/kg. Trong khi đó, Campuchia đã ký các thỏa thuận xuất khẩu tổng cộng khoảng 15.000 tấn sầu riêng trong giai đoạn đầu (2025–2026). Như vậy, Campuchia kỳ vọng thu được khoảng 67,5 triệu USD.