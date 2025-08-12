Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia lần đầu đưa “quốc bảo” triệu đô sang Trung Quốc bằng máy bay

12-08-2025 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Láng giềng bước vào cuộc cạnh tranh.

Mới đây, Campuchia lần đầu tiên xuất khẩu hai tấn sầu riêng tươi sang tỉnh Hà Nam của Trung Quốc bằng đường hàng không.

Tại Sân bay quốc tế Phnom Penh, theo Khmer Times, quan chức Campuchia cho biết trước đây nước này đã xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc bằng đường biển và đường bộ, nhưng đây là lô hàng đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không.

Lô hàng đầu tiên này đã được vận chuyển với hãng hàng không Air Cambodia đến tỉnh Hà Nam.

Vị lãnh đạo Campuchia giải thích rằng vận chuyển hàng không đảm bảo trái cây đến nơi nhanh hơn và ít rủi ro hư hỏng hơn. Trong tương lai, hoạt động xuất khẩu có thể mở rộng sang các tỉnh khác của Trung Quốc và thậm chí là nhiều quốc gia khác.

Hiện có 9 mặt hàng nông sản Campuchia được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bao gồm gạo - trấu, hạt điều, chuối, sắn, ớt, xoài, nhãn, ngô và dừa.

Chuyến bay từ Campuchia đến Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam chỉ mất 4 giờ, nghĩa là sầu riêng có thể được chuyển từ trang trại đến người tiêu dùng trong vòng 48 giờ. Khối lượng sẽ tăng lên tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Campuchia đã chính thức nhận được sự cho phép từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để bắt đầu xuất khẩu sầu riêng tươi trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, sau khi ký kết một nghị định thư vào tháng 4.

Hồi tháng 7, lô hàng đầu tiên gồm 17 tấn sầu riêng tươi của Campuchia đã được chuyển đến Trung Quốc trong chuyến giao hàng chính thức đầu tiên cho thị trường có tiềm năng cạnh tranh cao này.

Trung Quốc là thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu đạt kỷ lục với khoảng 1,56 triệu tấn, trị giá 6,99 tỷ USD, khoảng 4,5 USD/kg. Trong khi đó, Campuchia đã ký các thỏa thuận xuất khẩu tổng cộng khoảng 15.000 tấn sầu riêng trong giai đoạn đầu (2025–2026). Như vậy, Campuchia kỳ vọng thu được khoảng 67,5 triệu USD.

Ông Trump sẽ khởi động lại đàm phán thương mại với Thái Lan và Campuchia

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng là khách hàng trung thành, mua 700.000 thùng dầu Nga/ngày, đế chế 214 tỷ USD của tỷ phú giàu nhất châu Á nay cũng 'tháo chạy' khỏi nguồn cung từ Moscow

Từng là khách hàng trung thành, mua 700.000 thùng dầu Nga/ngày, đế chế 214 tỷ USD của tỷ phú giàu nhất châu Á nay cũng 'tháo chạy' khỏi nguồn cung từ Moscow Nổi bật

Hai tài sản ‘nóng bỏng tay’ liên tục lập đỉnh, nhưng ‘ngôi vương’ đến nay chỉ có 1, là lựa chọn đầu tư an toàn hàng đầu thế giới

Hai tài sản ‘nóng bỏng tay’ liên tục lập đỉnh, nhưng ‘ngôi vương’ đến nay chỉ có 1, là lựa chọn đầu tư an toàn hàng đầu thế giới Nổi bật

Reuters: Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hoãn thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày

Reuters: Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hoãn thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày

07:31 , 12/08/2025
Toàn cảnh dịch sốt Chikungunya lan nhanh trên toàn thế giới: 240.000 ca mắc, 90 người tử vong; WHO ban hành cảnh báo

Toàn cảnh dịch sốt Chikungunya lan nhanh trên toàn thế giới: 240.000 ca mắc, 90 người tử vong; WHO ban hành cảnh báo

07:05 , 12/08/2025
Những lý do khiến Alaska trở thành nơi gặp gỡ của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Những lý do khiến Alaska trở thành nơi gặp gỡ của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

22:39 , 11/08/2025
Sếp Hyundai 'đặt dấu hỏi' về giá xe điện rẻ bất thường của Trung Quốc

Sếp Hyundai 'đặt dấu hỏi' về giá xe điện rẻ bất thường của Trung Quốc

21:49 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên