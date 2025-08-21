Campuchia vừa có một chỉ số kinh tế đứng đầu Châu Á, trên Việt Nam gần 10 bậc

Với thành tích đáng ghi nhận, Campuchia này đã được xếp hạng nhất trong Chỉ số hiệu suất FDI Greenfield 2025 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thứ 9 trên toàn cầu. Trong bảng xếp này, Việt Nam xếp thứ 17 toàn cầu.

Chỉ số Hiệu suất FDI Greenfield (GIF) do fDi Intelligence, một bộ phận chuyên trách của Financial Times, công bố. Chỉ số này theo dõi và xếp hạng các quốc gia dựa trên khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với quy mô nền kinh tế của quốc gia đó. Cụ thể, chỉ số tập trung vào FDI Greenfield, tức các khoản đầu tư mới vào vốn vật chất hoặc cơ sở hạ tầng.

Trong thông cáo, fDi Intelligence cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận một năm kỷ lục về các dự án FDI vào năm 2024, với các khoản đầu tư vào các lĩnh vực như dịch vụ kinh doanh, vận tải, hàng tiêu dùng, ô tô và dệt may. "Tăng trưởng của các dự án FDI - tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước - đã vượt xa GDP danh nghĩa (tăng 9,3%)", thông cáo nhấn mạnh.

Campuchia từng được dự đoán là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan ban đầu. Nước này được dự kiến áp dụng mức thuế 49%, sau đó giảm xuống còn 36% vào ngày 1 tháng 8.

Tuyên bố chỉ ra rằng: "Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc, tạo ra việc làm trực tiếp cho khoảng 925.000 lao động, trong đó 75,5% là nữ", đồng thời nêu bật số liệu từ Hiệp hội Dệt may, May mặc, Giày dép và Hàng du lịch (TAFTAC).

fDi Intelligence cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong bối cảnh FDI của Campuchia. “Trung Quốc là đối tác FDI chủ chốt và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Trước khi Trump trở lại Nhà Trắng, Campuchia đã thu hút ngày càng nhiều đầu tư và hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, củng cố vai trò là cửa ngõ vào thị trường Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc, nếu không sẽ phải chịu thuế quan.

“Năm 2024, Trung Quốc chiếm hơn một phần ba tổng số dự án FDI vào Campuchia, đặc biệt tập trung vào hoạt động sản xuất, với tất cả trừ một dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất.

Theo Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Campuchia đã thu hút 5,8 tỷ USD đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu năm 2025, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. CDC cho biết nước này đã phê duyệt 373 dự án đầu tư trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 96% so với 190 dự án cùng kỳ năm ngoái, tạo ra khoảng 255.000 việc làm.