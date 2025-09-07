Chỉ 1 ngày nữa, Campuchia sẽ vận hành công trình 1,5 tỷ USD do Trung Quốc xây dựng, là top vĩ đại nhất TG

Đó là sân bay quốc tế Techo.

Theo tờ Khmer Times đưa tin, Campuchia đã ấn định 9/9 tới là ngày chính thức đưa sân bay quốc tế Techo đi vào hoạt động. Ngày 9/9 sẽ đánh dấu sự khởi đầu chính thức hoạt động tại sân bay quốc tế Techo, trong đó có nghi lễ phun nước chào đón máy bay.

Ông Mao Havannall, Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA), cho hay, mặc dù hoạt động được ấn định vào ngày 9/9 nhưng lễ khánh thành chính thức của sân bay này sẽ diễn ra vào ngày 20/10 do Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì.

Sân bay quốc tế Techo được xây dựng trên diện tích 2.600 ha. Ảnh: Khmer Times

Sân bay quốc tế Techo được xây dựng trên diện tích 2.600 ha ở các tỉnh Kandal và Takeo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km. Sân bay trị giá 1,5 tỷ USD được đầu tư bởi Công ty Đầu tư sân bay Campuchia và do Công ty TNHH Cục Công trình số 3 xây dựng Trung Quốc (CCTEB) xây dựng từ tháng 6/2020.

Techo là sân bay cấp 4F (cấp cao nhất thế giới). Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay quốc tế Techo có thể tiếp nhận những chuyến bay xuyên lục địa đường dài, thậm chí cho phép đón những máy bay khổng lò như Airbus A380-800 và Boeing 747-800.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu, sân bay quốc tế Techo sẽ có khả năng phục vụ 13 triệu hành khách mỗi năm, 30 triệu hành khách trong giai đoạn thứ hai sau năm 2030 và lên tới 50 triệu hành khách trong giai đoạn thứ ba vào năm 2050.

Khu vực quét an ninh của sân bay quốc tế Techo, ngày 11/8. Ảnh: Xinhua

Ông Thourn Sinan, Trưởng văn phòng Campuchia của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA), nhận định rằng, sân bay Techo sẽ nâng cao hình ảnh Campuchia là một điểm đến hiện đại và dễ tiếp cận.

"Hệ thống kết nối được cải thiện sẽ giúp thu hút nhiều hãng hàng không và du khách quốc tế hơn, từ đó đưa Campuchia trở thành một nhân tố quan trọng trong khu vực", ông Thourn Sinan chia sẻ.

Vị chuyên gia này kỳ vọng rằng, sân bay mới dự kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, cũng như gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, sân bay sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và giao dịch, góp phần thúc đẩy nhiều lĩnh vực ngoài du lịch.

Biểu tượng cho hòa bình và phát triển ở Campuchia

Sân bay quốc tế Techo sẽ thay thế hoàn toàn sân bay quốc tế Phnom Penh hiện tại. Ảnh: Xinhua

Vào tháng 3/2024, trong chuyến thị sát công trường dự án sân bay quốc tế Techo, Thủ tướng Campuchia Hun Manet từng nói rằng: "Năm 2025, sân bay này sẽ được đưa vào hoạt động thương mại và đây sẽ là sân bay lớn nhất ở Campuchia".

Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia cho biết, sân bay quốc tế Techo là biểu tượng của hòa bình và phát triển ở Campuchia.

Vào tháng 7/2025, ông Sin Chansereyvutha, người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia, cho biết sân bay quốc tế đã được vinh danh là một trong 11 công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới. Điều này khẳng định vị trí hàng đầu của sân bay về thiết kế sáng tạo cũng như phát triển bền vững. Trên thực tế, sân bay mới của Campuchia được thiết kế để tối ưu hóa năng lượng, hướng đến tiêu chuẩn xây dựng xanh và sử dụng năng lượng thấp.

Ông Sin Chansereyvutha cho biết thêm, sân bay quốc tế Techo sẽ thay thế hoàn toàn sân bay quốc tế Phnom Penh hiện tại, và có công suất phục vụ lượng hành khách gấp 6 lần so với sân bay cũ.

Bài tham khảo nguồn: Khmer Times, Xinhua, X