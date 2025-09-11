Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?

11-09-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Campuchia khẳng định mức nợ công hiện tại của nước này là bền vững và rủi ro thấp.

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?- Ảnh 1.

Tính đến cuối tháng 6/2025, nợ công Campuchia đạt khoảng 12,67 tỷ USD, trong đó 99% là nợ nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Tài chính và Kinh tế.

Bộ trưởng Aun Pornmoniroth khẳng định mức nợ này “có thể quản lý, bền vững và rủi ro thấp”.

Trong tổng dư nợ, khoảng 61% là nợ song phương và 39% là nợ đa phương; chỉ 1% (128,5 triệu USD) là nợ trong nước. Cơ cấu tiền tệ bao gồm USD, Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) chiếm 18%, yên Nhật 11%, nhân dân tệ 10%, euro 8% và các đồng tiền khác 7%.

Trong 6 tháng đầu năm, chính phủ ký các khoản vay ưu đãi mới trị giá 196,5 triệu USD, toàn bộ đến từ các đối tác đa phương. Con số này giảm 37% so với cùng kỳ 2024, và chỉ chiếm 7% trần vay nợ theo luật (tương đương 2 tỷ SDR). Các khoản vay có yếu tố viện trợ trung bình 36%, chủ yếu tài trợ cho các dự án hạ tầng ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chính phủ đã chi 296,95 triệu USD để trả nợ trong 6 tháng đầu năm, gồm 267,7 triệu USD nợ nước ngoài (212,3 triệu USD gốc và 55,4 triệu USD lãi và phí) và 29,25 triệu USD nợ trong nước. Nghĩa vụ trả nợ tăng gần 29% so với cùng kỳ 2024.

Theo Bộ trưởng Aun Pornmoniroth, việc nợ công duy trì ở mức bền vững là kết quả của chiến lược quản lý thận trọng.

Ông Hong Vanak, chuyên gia tại Viện Hoàng gia Campuchia, cho biết nợ công chỉ rủi ro khi vượt quá 50% GDP. Với quy mô GDP dự báo 49,8 tỷ USD trong năm 2025 (theo IMF), tỷ lệ nợ công/GDP của Campuchia hiện khoảng 25%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng rủi ro khi vượt quá 50%.

Tham khảo: Phnom Penh Post﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

