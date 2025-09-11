Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc: Kỷ lục chưa từng có tiền lệ

11-09-2025 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) vừa ký biên bản ghi nhớ với hãng hàng không quốc gia Campuchia (Air Cambodia) về việc mua 10 máy bay phản lực khu vực C909, kèm tùy chọn thêm 10 chiếc. Đây là đơn hàng nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của hãng sản xuất máy bay Trung Quốc.

Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc: Kỷ lục chưa từng có tiền lệ- Ảnh 1.

C909 – trước đây có tên ARJ21 – là dòng phản lực thương mại đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất hàng loạt, đưa vào khai thác từ năm 2016. Máy bay có sức chứa tối đa 90 hành khách.

Comac kỳ vọng C909 sẽ trở thành bước đệm để mở rộng thị phần quốc tế, trong khi mẫu thân hẹp C919 hiện mới chỉ phục vụ các hãng hàng không nội địa Trung Quốc.

Ngoài Campuchia, C909 đã được khai thác tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Gần đây, Lao Airlines tiếp nhận chiếc C909 thứ hai và đưa vào vận hành tuyến bay quốc tế đến Bangkok. Comac cũng đang đề xuất nắm cổ phần chi phối tại hãng hàng không quốc gia Lào, vốn đang gặp khó khăn tài chính.

Tại Trung Quốc, Chengdu Airlines là hãng đầu tiên khai thác C909 từ năm 2016. Indonesia trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên vào năm 2022. Tính đến cuối năm 2024, dòng máy bay này đã thực hiện 194.000 giờ bay với hơn 135.000 lượt cất hạ cánh.

Đến tháng 7/2025, Comac đã bàn giao 166 chiếc C909 cho các hãng hàng không, phục vụ hơn 24 triệu lượt hành khách.

Tham khảo: Reuters﻿

Nga - Trung Quốc bắt tay làm dự án đường ống khí đốt công suất 50 tỷ m3/năm, chuyên gia 'dội gáo nước lạnh': Tất cả chỉ là 'tờ giấy', Bắc Kinh không cần nhiều khí đốt đến thế!

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chịu hơn 5.000 lệnh trừng phạt, quốc gia châu Á đáp trả thẳng thừng phương Tây với siêu dự án có trữ lượng 67 tỷ thùng dầu, được 2 'ông lớn' BRICS âm thầm hậu thuẫn

Chịu hơn 5.000 lệnh trừng phạt, quốc gia châu Á đáp trả thẳng thừng phương Tây với siêu dự án có trữ lượng 67 tỷ thùng dầu, được 2 'ông lớn' BRICS âm thầm hậu thuẫn Nổi bật

Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình

Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình Nổi bật

Thông tin mới nhất về “Thái tử Samsung” kín tiếng: Người thừa kế 25 tuổi có quyết định vô cùng bất ngờ

Thông tin mới nhất về “Thái tử Samsung” kín tiếng: Người thừa kế 25 tuổi có quyết định vô cùng bất ngờ

11:40 , 11/09/2025
Sau 16 ngày khoan liên tục, Mỹ chạm vào "kho báu" khổng lồ ở độ sâu 4.765m: Thiết lập hàng loạt kỷ lục

Sau 16 ngày khoan liên tục, Mỹ chạm vào "kho báu" khổng lồ ở độ sâu 4.765m: Thiết lập hàng loạt kỷ lục

11:10 , 11/09/2025
Nga - Trung Quốc bắt tay làm dự án đường ống khí đốt công suất 50 tỷ m3/năm, chuyên gia phương Tây vội vã "nói lời cay đắng"

Nga - Trung Quốc bắt tay làm dự án đường ống khí đốt công suất 50 tỷ m3/năm, chuyên gia phương Tây vội vã "nói lời cay đắng"

10:36 , 11/09/2025
Làn sóng biểu tình ở Nepal: Khách sạn 5 sao Hilton sừng sững một thời bị thiêu rụi

Làn sóng biểu tình ở Nepal: Khách sạn 5 sao Hilton sừng sững một thời bị thiêu rụi

09:58 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên