Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc

10-09-2025 - 08:21 AM | Tài chính quốc tế

Sân bay Quốc tế Techo, nằm cách thủ đô Phnom Penh 20 km về phía nam, một thành tựu mang tính bước ngoặt của Campuchia, đã chính thức đi vào hoạt động từ sáng ngày 9/9.

Trang Fresh News (Campuchia) đưa tin, chuyến bay khai trương mang s hiu K6 611 ca hãng hàng không Air Cambodia ch du khách quc tế đến từ Trung Quốc. Máy bay đưc chào đón bng nghi thc phun nưc chào mng, dưi s chng kiến ca B trưng Hàng không Dân dng Campuchia Mao Havannall và B trưng Du lch Huot Hak.

Hành khách đến đưc chào đón nng nhit bi ngưi dân Campuchia vi màn trình din Chhayyam truyn thng, trao tặng vòng hoa và quà lưu nim, nhn mnh tm quan trng ca s kin này đi vi ngành hàng không và du lch ca Campuchia.

Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc- Ảnh 1.

Chuyến bay khai trương Sân bay Quốc tế Techo mang số hiệu K6 611 của hãng hàng không Air Cambodia chở du khách quốc tế đến từ Trung Quốc. Ảnh: Fresh News

Theo Fresh News, Th tưng Campuchia Hun Manet đã gi li chúc mng nhân dp chính thc khánh thành Sân bay Quc tế Techo.

Ông Hun Manet viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9/9 rằng: “Chúc mng l ra mt chính thc ca Sân bay Quc tế Techo, nơi s bt đu khai thác các dch v bay cho du khách trong nưc và quc tế, m rng hơn na kết ni ca Campuchia vi thế gii.”

Thủ tướng Campuchia cho biết thêm: “Ngành hàng không là mt trong nhiu cách đ kết ni du khách, doanh nghip, mng lưi chính tr và các phái đoàn đa mc đích. Là mt ngun thu ngân sách quc gia quan trng, ngành hàng không đưc thúc đy bi các chính sách trng đim nhm thu hút đu tư, tăng cưng quan h ngoi giao và qung bá các đim đến khác. Do đó, Campuchia đã tích cc m rng và nâng cp các sân bay quc tế đ đáp ng nhu cu du lch ngày càng tăng, tăng cưng kết ni cho du khách, đc bit là nhng ngưi đến thăm Campuchia.”

Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc- Ảnh 2.

Sân bay Quốc tế Techo chụp từ trên cao. Ảnh: Công ty TNHH Tập đoàn Cục Công trình Xây dựng số 3 Trung Quốc

Tờ Khmer Times đưa tin, Sân bay Quc tế Techo tr giá 1,5 t USD s đnh hình li kết ni toàn cu và tăng trưng kinh tế trong tương lai ca Campuchia. Sân bay này bt đu đi vào hot đng từ ngày 9/9, vi l khánh thành chính thc d kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/10.

Sân bay Quc tế Techo là mt d án hàng không mang tính bưc ngot của Campuchia, ta lc trên khu đt rng 2.600 ha tri dài trên đa phn xã Prek Sleng (huyn Kandal Stung, tnh Kandal) và mt phn huyn Bati (tnh Takeo). Khi đi vào hot đng, sân bay này s thay thế Sân bay Quc tế Phnom Penh - vn là trung tâm hàng không chính ca th đô Campuchia t năm 1959.

Nm cách Phnom Penh khong 20 km v phía nam, Sân bay Quc tế Techo đưc đu tư bi Công ty Đu tư Sân bay Campuchia (CAIC), mt liên doanh gia Cc Hàng không Dân dng Nhà nưc và Tng công ty Đu tư Hi ngoi Campuchia (OCIC). Sân bay này do Công ty TNHH Tập đoàn Cục Công trình Xây dựng số 3 Trung Quốc phối hợp với các đối tác Campuchia thi công, là đại diện cho sự hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và Campuchia theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc- Ảnh 3.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trong năm nay, Sân bay Quốc tế Techo có thể phục vụ hơn 15 triệu lượt hành khách mỗi năm. Ảnh: Fresh News

Sân bay hin đi này đưc thiết kế theo tiêu chun quc tế 4F - cấp phân hạng cao nhất trên thế giới - cho phép tiếp nhn các máy bay ch khách ln nht thế gii, bao gm Airbus A380-800 và Boeing 747-800.

Theo Cc Hàng không Dân dng Campuchia, sân bay này xếp th 9 trên toàn cu trong s các sân bay đưc xếp hng 4F, trong khi kiến trúc đc bit ca sân bay đã đưa sân bay này vào top 11 sân bay trên thế gii v thiết kế và quy mô.

D án xây dựng Sân bay Quc tế Techo đang đưc trin khai theo ba giai đon. Giai đon đu tiên dự kiến hoàn thành trong năm nay, bao gm đưng băng dài 4 km và các cơ s vt cht có kh năng phc v hơn 15 triu lưt hành khách mi năm.

Đến năm 2030, vic b sung đưng băng th hai s nâng công sut lên 30 triu lượt, trong khi giai đon th ba và cũng là giai đon cui cùng vào năm 2050 s m rng sân bay hơn na đ có th phc v 45 triu lượt khách.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống và pháp luật

