Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc

Trang Fresh News (Campuchia) đưa tin, chuyến bay khai trương mang số hiệu K6 611 của hãng hàng không Air Cambodia chở du khách quốc tế đến từ Trung Quốc. Máy bay được chào đón bằng nghi thức phun nước chào mừng, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Campuchia Mao Havannall và Bộ trưởng Du lịch Huot Hak.

Hành khách đến được chào đón nồng nhiệt bởi người dân Campuchia với màn trình diễn Chhayyam truyền thống, trao tặng vòng hoa và quà lưu niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với ngành hàng không và du lịch của Campuchia.

Chuyến bay khai trương Sân bay Quốc tế Techo mang số hiệu K6 611 của hãng hàng không Air Cambodia chở du khách quốc tế đến từ Trung Quốc. Ảnh: Fresh News

Theo Fresh News, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi lời chúc mừng nhân dịp chính thức khánh thành Sân bay Quốc tế Techo.

Ông Hun Manet viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9/9 rằng: “Chúc mừng lễ ra mắt chính thức của Sân bay Quốc tế Techo, nơi sẽ bắt đầu khai thác các dịch vụ bay cho du khách trong nước và quốc tế, mở rộng hơn nữa kết nối của Campuchia với thế giới.”

Thủ tướng Campuchia cho biết thêm: “Ngành hàng không là một trong nhiều cách để kết nối du khách, doanh nghiệp, mạng lưới chính trị và các phái đoàn đa mục đích. Là một nguồn thu ngân sách quốc gia quan trọng, ngành hàng không được thúc đẩy bởi các chính sách trọng điểm nhằm thu hút đầu tư, tăng cường quan hệ ngoại giao và quảng bá các điểm đến khác. Do đó, Campuchia đã tích cực mở rộng và nâng cấp các sân bay quốc tế để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng, tăng cường kết nối cho du khách, đặc biệt là những người đến thăm Campuchia.”

Sân bay Quốc tế Techo chụp từ trên cao. Ảnh: Công ty TNHH Tập đoàn Cục Công trình Xây dựng số 3 Trung Quốc

Tờ Khmer Times đưa tin, Sân bay Quốc tế Techo trị giá 1,5 tỷ USD sẽ định hình lại kết nối toàn cầu và tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Campuchia. Sân bay này bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 9/9, với lễ khánh thành chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/10.

Sân bay Quốc tế Techo là một dự án hàng không mang tính bước ngoặt của Campuchia, tọa lạc trên khu đất rộng 2.600 ha trải dài trên địa phận xã Prek Sleng (huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal) và một phần huyện Bati (tỉnh Takeo). Khi đi vào hoạt động, sân bay này sẽ thay thế Sân bay Quốc tế Phnom Penh - vốn là trung tâm hàng không chính của thủ đô Campuchia từ năm 1959.

Nằm cách Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam, Sân bay Quốc tế Techo được đầu tư bởi Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC), một liên doanh giữa Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước và Tổng công ty Đầu tư Hải ngoại Campuchia (OCIC). Sân bay này do Công ty TNHH Tập đoàn Cục Công trình Xây dựng số 3 Trung Quốc phối hợp với các đối tác Campuchia thi công, là đại diện cho sự hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và Campuchia theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trong năm nay, Sân bay Quốc tế Techo có thể phục vụ hơn 15 triệu lượt hành khách mỗi năm. Ảnh: Fresh News

Sân bay hiện đại này được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế 4F - cấp phân hạng cao nhất trên thế giới - cho phép tiếp nhận các máy bay chở khách lớn nhất thế giới, bao gồm Airbus A380-800 và Boeing 747-800.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Campuchia, sân bay này xếp thứ 9 trên toàn cầu trong số các sân bay được xếp hạng 4F, trong khi kiến trúc đặc biệt của sân bay đã đưa sân bay này vào top 11 sân bay trên thế giới về thiết kế và quy mô.

Dự án xây dựng Sân bay Quốc tế Techo đang được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành trong năm nay, bao gồm đường băng dài 4 km và các cơ sở vật chất có khả năng phục vụ hơn 15 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Đến năm 2030, việc bổ sung đường băng thứ hai sẽ nâng công suất lên 30 triệu lượt, trong khi giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng vào năm 2050 sẽ mở rộng sân bay hơn nữa để có thể phục vụ 45 triệu lượt khách.